Baraja tira de 24 futbolistas para pilotar la reacción de la UD Ibiza

Javier Baraja está escogiendo entre su amplio fondo de armario las piezas idóneas en cada jornada para pilotar la reacción de la UD Ibiza en el inicio de LaLiga SmartBank. Tras la importante victoria en el Carlos Tartiere, primera a domicilio y segunda consecutiva, el equipo celeste ha enderezado el rumbo con la presencia sobre el césped de 24 de los 27 futbolistas que conforman la plantilla diseñada por Miguel Ángel Gómez.

El técnico vallisoletano no ha repetido once inicial y no se está casando con nadie. Prueba de ello ha sido sentar a un titularísimo como el central David Goldar o entregar el lateral diestro al veterano capitán Fran Grima, cambios que han coincidido con los dos primeros triunfos de la temporada. Las lesiones y la competitividad que reina en el vestuario han propiciado las numerosas variantes presentadas por Baraja, que está repartiendo los minutos de modo que tan solo permanecen sin debutar los porteros Germán Parreño y Jorge Chanza. El otro que aguarda su estreno esta temporada es el polaco Mati Bogusz, pero su ausencia es todavía obligada mientras ultima su puesta a punto tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado enero.

Hasta el momento, solo el guardameta Daniel Fuzato y el atacante Cristian Herrera acaparan todos los minutos, un total de 540 en las seis primeras citas del campeonato. Son los únicos que han resistido el carrusel de alternativas y quienes parecen gozar de la plena confianza del preparador castellano.

Un peldaño por detrás se sitúa en orden de apariciones el zurdo Javi Vázquez, que tras su suplencia en Oviedo presenta 430 minutos de juego.

Baraja también está depositando su confianza en el joven mediocentro Iván Morante, con 399 minutos después de perderse el choque de Ponferrada por enfermedad. En ese rango de teóricos titulares se mueven Ekain (390 minutos), autor del gol del triunfo en el Tartiere, Suleiman Camara (374), Juan Ibiza (371), David Goldar (360), a pesar de sus recientes suplencias, Martín Pascual y Kevin Appin (349). El undécimo futbolista en orden de aparición es el portugués Zé Carlos (322), aunque sus dos últimas ausencias por decisión técnica y la llegada de Coke ponen en cuestión su titularidad.

De hecho, de estos once teóricos titulares, cuatro no fueron de la partida en Oviedo. Baraja, que introdujo múltiples cambios para abordar al conjunto de Jon Pérez Bolo, agitó el vestuario dando la alternativa a futbolistas como Gonzalo Escobar, Miguel Azeez y Miki Villar.

Por eso, nadie tiene garantizado el puesto en un equipo titular al que aspiran también futbolistas de peso que todavía no están al cien por cien como Sergio Castel, Nolito, Coke e incluso Bogusz.

Un punto menos que hace un año

Las dos primeras victorias del curso sitúan a la UD Ibiza con 7 puntos transcurridas las seis primeras jornadas de Liga. Supongo un punto menos de los conseguidos el pasado ejercicio en el estreno del conjunto ibicenco en Segunda División de la mano de Juan Carlos Carcedo. Ese equipo había sumado ocho puntos tras obtener un triunfo y cinco empates en los que contabilizó siete goles a favor y seis en contra.

Son cifras sensiblemente mejores que las actuales, aunque teniendo en cuenta que en las cuatro primeras citas el equipo de Baraja sumó tres derrotas y un empate, el balance es más que aceptable. La actual plantilla, que se ha enfrentado a un duro calendario y a numerosas bajas y lesiones, presenta ya dos victorias que le mantienen fuera del descenso. La cruz es el apartado realizador, con solo cuatro goles a favor y ocho en contra.