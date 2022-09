Gálvez, jugador de la UD Ibiza: «Con Baraja están jugando los más jóvenes y tenemos que aceptarlo»

Desde su aterrizaje en la isla en julio del año pasado solo ha lucido la elástica de la UD Ibiza en 15 partidos oficiales, pero Alejandro Gálvez (06-06-1989, Atarfe, Granada) es uno de los futbolistas con más galones de la plantilla celeste. Las lesiones que sufrió el pasado ejercicio y el buen rendimiento de compañeros como David Goldar y Juan Ibiza han relegado al banquillo al defensa de 33 años, que en esta entrevista con Diario de Ibiza confiesa que se está ‘desvirgando’ en LaLiga SmartBank después de una larga carrera en Primera División.

¿Cómo afronta la plantilla el doble desplazamiento asturiano tras conseguir la primera victoria frente al Tenerife?

Jugamos fuera de casa, ellos tienen una afición bastante importante, lo sé porque jugué en el Sporting dos años y aprietan mucho. Cuando no tienen buenos resultados se puede volver en su contra, pero son dos salidas muy importantes y necesitamos sumar puntos como sea. El equipo está con mucho más ánimo que las semanas anteriores, pensamos que después del Alavés merecíamos una victoria y nos quedamos con mal sabor de boca. Conseguir tres puntos en esta categoría es muy complicado, ese día hicimos mucho para conseguirlo y ante el Tenerife tuvimos la recompensa.

¿Firmaría conseguir dos empates ante Oviedo y Sporting?

De primeras no nos vale. Nuestra idea es siempre salir a ganar y a ofrecer todo lo que tenemos. Luego en el partido puede haber muchas alternativas y dependiendo del partido podríamos aceptar un punto, pero la idea es ir a competir y a ganar.

¿Cómo ve el nivel de la plantilla respecto a la pasada temporada?

Es complicado porque tenemos una plantilla diferente, más joven pero más competitiva; los chicos vienen con muchas ganas de mejorar y ayudar al equipo. El año pasado teníamos gente con más experiencia, y es cierto que otros equipos se han reforzado de forma diferente al año pasado. No se puede comparar, estamos los que estamos y muy contentos de los que han venido. Así que nada, a sumar y ayudar a que mejoren y aporten el cien por cien de lo que tienen para que el club esté lo más arriba posible en la Liga.

Por su experiencia, ¿va a tocar sufrir para salvar la categoría al contrario que el pasado ejercicio?

El año pasado hubo muchos partidos que sufrimos pero el inicio de temporada fue muy bueno, casi sin derrotas. Luego, al final de temporada quedamos en el puesto 15. Es una liga muy larga, es cierto que no hemos empezado con buen pie, pero hemos tenido rivales fuertes y queda muchísima liga por delante. Estoy seguro de que vamos a sumar los máximos puntos para intentar estar lo más arriba posible.

El Real Oviedo es otro de los rivales llamados a luchar por la zona noble. Y con Bolo en el banquillo. ¿Cómo se le puede ganar?

Bolo hizo muy buen trabajo el año pasado en la Ponferadina y por eso firmó por un gran equipo como el Oviedo. Nosotros también hemos hecho un gran trabajo en pretemporada y durante cada entrenamiento, y estamos trabajando con nuestras armas y sus debilidades para intentar hacerle daño en sus puntos débiles.

La temporada pasada llegó al Ibiza como un refuerzo muy importante teniendo en cuenta su curriculo. ¿Por qué no ha logrado hacerse con un puesto en el once titular?

La anterior temporada fue complicada porque empecé con mal pie: me rompí el menisco interno y luego tuve tres lesiones en el cuádriceps, se me repitió tres veces la misma lesión. Es complicado porque cuando intentas recuperar la forma física y recaes... Al final estuve 6-7 meses parado entre todas las lesiones, así es complicado poder aportar desde el principio mi experiencia y trayectoria en Primera División. Este año me encuentro muy bien, no me he perdido ningún entrenamiento, he competido bien en pretemporada. Estoy muy tranquilo, físicamente me encuentro muy bien y estoy preparado para jugar. El pasado fue mi primer año en Segunda División con 32 años. Estoy haciendo un gran trabajo y cuando llegue mi oportunidad la voy a aprovechar.

¿Dónde ve más posibilidades de ayudar al equipo, como central o como pivote defensivo?

Mi posición natural es central pero el otro día tuve que ayudar al equipo como mediocentro, que lo he hecho durante muchos años, tanto en Primera como en la Bundesliga. Lo importante es ayudar al equipo y aportar todos mis conocimientos para hacerlo lo mejor posible.

Tras las experiencias con Carcedo y Jémez, ¿qué tipo de entrenador es Javi Baraja? ¿Tiene mejor mano con los chavales que con los veteranos?

Todavía no lo conozco, con Carcedo tuve una relación magnifica, al final lo jugué casi todo con él mientras no estuve lesionado. Luego ya sabéis mi relación con Paco Jémez, era la quinta o sexta vez que coincidía en un vestuario, pero por temas de lesiones no pude ayudar al equipo. Con Baraja es cierto que están teniendo más minutos la gente joven y tenemos que aceptarlo porque él cree que es lo mejor para el equipo. Nosotros como jugadores con experiencia nos tenemos que mentalizar en ayudar al equipo, aportar todo lo positivo de nuestra trayectoria y esperando la oportunidad para aprovecharla.

¿Entendió los pitos del pasado domingo al final de la primera parte?

Entiendo a todo el mundo, están acostumbrados a ascensos y resultados positivos en estos últimos años. Esta categoría es más complicada, hay equipos superiores al Ibiza que durante los partidos te dominan. Es normal que cuando vas al estadio, pagas y no ves buen juego que el aficionado se sienta decepcionado o triste, con ganas de ver algo más. Entendemos cualquier comportamiento siempre y cuando sea desde el respeto. Somos jugadores y nos exponemos a ese tipo de situaciones, pero intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, estamos convencidos de que vamos a dar muchas alegrías en Can Misses y necesitamos que la afición esté encima de nosotros.