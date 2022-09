Ramis: «La derrota es más que merecida, no hemos hecho nada para llevarnos algo»

Luis Miguel Ramis no ocultó su cabreo por el mal partido de los suyos en sala de prensa, donde aseguró que la derrota fue «más que merecida» y que su equipo no hizo «nada» para «llevarse algo» de su visita al Palladium Can Misses.

«El partido dicho suave es muy flojo por nuestra parte, hemos levantado un poco la cabeza al final de la primera parte pero la derrota es merecida. Más que por méritos del rival, por deméritos nuestros: no hemos hecho nada para llevarnos algo de aquí y el primer responsable soy yo», explicó el técnico del CD Tenerife, que lamentó que su equipo saltara al partido sin «actividad, concentración, agresividad y anticipación».

«Sabíamos que el rival iba a ser intenso, pero nosotros no lo hemos sido y no les hemos creado apuros. Tenemos que apretar los dientes porque este no es el equipo que queremos ver. Una de mis máximas es tener niveles de exigencia altísimos, y hoy eso no lo he visto en líneas generales. Eso no lo permito. Hemos dejado crecer al Ibiza en el partido y no le hemos puesto en dificultades. No hemos estado a la altura, yo el primero», añadió enfadado.