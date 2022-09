La Tercera Balear más apretada levanta el telón

Los tres conjuntos ibicencos en la Tercera División balear levantan este sábado el telón a una temporada en la que las principales novedades son la presencia de solo 16 equipos (lo que provocó ocho descensos, incluidos los del Inter Ibiza y el Sant Rafel) y el retorno de las eliminatorias a ida y vuelta en los play-offs de ascenso, que en los últimos años se han disputado en sedes neutrales y a partido único por la pandemia.

La Penya Independent de Mario Ormaechea será uno de los rivales a batir, y es que el ambicioso proyecto de la familia Curuné pretende situar a Sant Miquel en el mapa futbolístico balear tras el histórico ascenso obtenido el pasado mes de junio. El combinado naranja, que presenta multitud de caras nuevas, tiene hoy una complicada salida al estadio de césped natural de Inca para medirse con el Constància (16,30 horas). Además, la primera jornada depara dos encuentros con cuatro de los aspirantes al ascenso: Platges de Calvià–Poblense y Andratx–Manacor.

Cabe destacar que esta temporada habrá dos ‘Sant Jordi’ en competición: el club palmesano, que se estrena en Tercera, y el ibicenco, que pasa a ser filial del CD Ibiza con Kevin Martínez en el banquillo tras la marcha de David Escandell.

Los verdinegros debutarán esta tarde delante de su afición frente al Collerense a las cinco de la tarde, la misma hora a la que se estrenará el interesante proyecto del técnico madrileño Álvaro Olmedo a los mandos de la SD Portmany. El cuadro de Sant Antoni, que el próximo año celebra su centenario, visita al recién ascendido Inter Manacor con el objetivo de «ganar el primero de los 30 partidos que tienen por delante», como afirma el exfutbolista de 36 años.

Olmedo se mostró ayer «súper satisfecho» con la confección de su plantilla, que define como «muy competitiva y arraigada en la isla» dado que más del 90% de los futbolistas ya jugaba en el fútbol pitiuso.

El técnico del Portmany se fija como principal objetivo «competir e intentar ganar los 30 partidos». «Sería un poco aventurado hablar de objetivos porque este año cambia mucho la categoría, con solo 16 equipos y no sabemos lo que nos vamos a encontrar, el nivel ha aumentado», advierte Olmedo, que sitúa como aspirantes al ascenso a Poblense, Platges de Calvià, Andratx y Penya Independent, que en su opinión «ha hecho un grandísimo equipo». El Portmany, en palabras de su entrenador, afronta el primer encuentro de Liga, hoy en Manacor, «con muchísima ilusión» y con la voluntad de ir «a por todas».

Desde Sant Miquel, Mario Ormaechea gestionará una plantilla muy reforzada este verano con futbolistas de la península, aunque con la noticia de la salida del delantero Diego Abad por lesión. Aun así, la Penya Independent cuenta con uno de los presupuestos más altos de la categoría bajo el liderazgo de Toni Curuné y parte entre los candidatos a disputar el ‘play-off’. Ormaechea, sin embargo, se muestra prudente y advierte de que cuenta con una plantilla corta y sin delantero de referencia. «Hay que intentar consolidar al equipo en Tercera. Somos los últimos en llegar», sostuvo ayer el extécnico de equipos como el Sant Rafel o la Peña Deportiva.

Para Ormaechea, será una Liga «bastante apretada» en la que «quitando Manacor y Poblense, el resto estará más igualado». «Nosotros hemos firmado mucho pero porque no teníamos nada. El 75% de la plantilla es nueva y no estamos para muchas historias por el tema de la vivienda», argumentó el entrenador de la Penya Independent, quien también lamentó su «mala suerte» con los emparejamientos al afrontar una primera visita «muy complicada» al campo de césped natural del Constància. «Nos toca para empezar lo que no queríamos. Vamos a intentar ganar pero ellos llevan muchos años jugando juntos y saben manejar su campo. Si no se puede ganar, intentaremos empatar», subrayó Ormaechea.

Por su parte, Kevin Martínez se estrena al frente de la PE Sant Jordi, nuevo filial del CD Ibiza en Tercera RFEF. El joven valenciano encara el choque contra el Collerense «con ilusión de empezar y con ganas de dar una buena imagen, ya que jugamos en casa con nuestra afición». Martínez recuerda que han llevado a cabo una pretemporada con numerosos futbolistas que han aportado entre el Sant Jordi y el CD Ibiza. El resultado es «una plantilla joven con mucho talento que tendrá que ir madurando con la competición, porque es corta y dura». El que fuera ayudante de Raúl Garrido en el CD también incluye al conjunto de Sant Miquel en la terna de favoritos, y reconoce que el objetivo de los verdinegros será «ayudar a crecer a los chicos, salvar la categoría y que disfruten en el campo».