Nolito conquista a la afición de la UD Ibiza

Nolito llegó, vio y conquistó este miércoles de inmediato en Can Misses los corazones de los más de 300 aficionados celestes que acudieron al estadio a dar la bienvenida al nuevo ídolo de la UD Ibiza en el acto de presentación que el club isleño organizó abierto al público para disfrute de la hinchada y del propio futbolista andaluz, cuyo fichaje por dos temporadas con la entidad que preside Amadeo Salvo ha relanzado por completo las ilusiones de todos sus seguidores.

Nolito, que ya se ha convertido a todos los efectos en el nuevo ídolo de la afición de la UD Ibiza, desató ayer la locura y levantó pasiones entre la afición de Ibiza con su arrolladora personalidad, con su espontaneidad y su contagiable alegría . El exinternacional sanluqueño ha demostrado, desde su primer día como futbolista del club ibicenco, una gran sintonía con la hinchada de Can Misses, a la que se ha metido ya en el bolsillo, antes incluso de debutar con el conjunto que entrena el técnico Javier Baraja.

En su presentación ante los medios de comunicación, el veterano atacante andaluz indicó que estaba «muy contento de firmar con el Ibiza» y que su único deseo y que espera que se cumpla es «ayudar al Ibiza a conseguir sus objetivos».

«Voy a intentar poner mi granito de arena, junto con mis compañeros. Y, ojalá, pueda dar muchas alegrías a este equipo y meter muchos goles, que es lo que me gustaría a mí», señaló Nolito, antes de añadir: «El proyecto de la UD Ibiza me convenció y hay que creer en él al cien por cien. Yo, a pesar de mi edad, soy de soñar».

Asimismo, el nuevo jugador celeste declaró que le habían salido «muchas ofertas, de muy lejos, de todo tipo y del extranjero», aunque apostó por venir a jugar con la UD Ibiza en Segunda División porque intenta «disfrutar del fútbol» y desea «ayudar al club», además de porque le apetecía «venir al Ibiza».

«Al final era un abanico de opciones, con muchas de fuera y de muchísimo dinero, pero, sinceramente, he intentado tomar la decisión que creo que es la correcta y creo que no me voy a arrepentir. Yo lo que quiero es ser feliz jugando al fútbol y si es en segunda no me importa», apuntó el atacante gaditano, que también reconoció: «El presidente me ha llamado muchas veces y me he guiado un poco por el cariño que me ha demostrado y por convencimiento. Mi familia y yo tomamos la decisión de firmar aquí. Y estoy muy contento, muy ilusionado y muy feliz».

Con muchas ganas de debutar

Nolito, tras un verano que aseguró que ha sido «largo» para él, manifestó también que llega con un buen tono físico, ya que ha estado trabajando con un preparador físico y por su cuenta.

«Sí que es verdad que tengo que hacer un minitrabajo, pero yo estoy a disposición del cuerpo técnico y de mis compañeros, que sñi que es verdad que físicamente me tienen ventaja. Pero, bueno, yo desde hoy estoy a disposición del míster y si cree conveniente que puedo jugar diez minutos, pues jugaré diez minutos, y si son cuarenta, serán cuarenta», recalcó el delantero de la UD Ibiza, al tiempo que avanzó: «En mi oponión sé que no estoy este domingo para jugar los noventa minutos. Eso es una realidad, pero si me pone media hora se lo agradezco. Pero eso son cosas del míster, que es el que manda».

Tras su comparencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Can Misses, Nolito posó para la inmortalidad con la elástica con el número ‘9’ de la UD Ibiza junto al presidente Amadeo Salvo y, acto seguido, sin pérdida de tiempo, se vistió de corto para saltar al césped de su nuevo estadio envuelto entre aplausos y vítores, siendo recibido en loor de multitudes, para participar en un emotivo acto de presentación con los aficionados de la UD Ibiza, a los que hizo en todo momento partícipes de su desparpajo y buen humor. El futbolista sanluqueño compartió unos entrañables momentos de complicidad con su nueva hinchada, lanzándoles balones y bufandas de regalo y firmándoles una infinidad de autógrafos de recuerdo con los que se ganó el cariño y aprecio de todos ellos, jóvenes y mayores.

Total confianza de Nolito en la mejoría de su nuevo equipo

Nolito expresó en la rueda de prensa de presentación su total confianza en una pronta mejoría de su equipo, una UD Ibiza cuya plantilla elogió tras compartir ayer su primera sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros

« Los jugadores jóvenes del equipo tienen temperamento y calidad. Y son buenos futbolistas. Y esto acaba de empezar», declaró Nolito, a la vez que ahondó: «Solo van cuatro partidos, con rivales difíciles, y aquí cualquiera te puede ganar. Simplemente hay que afinar algunos aspectos. Y esto es muy largo. Yo confío en la plantilla, en el equipo y en el cuerpo técnico. Y estoy seguro de que saldrá bien».