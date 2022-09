El equipo acusa la (silenciada) ausencia de Armando Shashoua

EL EQUIPO MOSTRÓ MUCHAS CARENCIAS DEFENSIVAS. La UD Ibiza volvió a ocultar la convocatoria del equipo para su desplazamiento a Huesca sin informar sobre la inesperada ausencia de Armando Shashoua. A preguntas de este diario, un portavoz del club se limitió a decir que el inglés no viajó «por unas molestias». Su puesto en el once inicial lo ocupó Álvaro García como pivote defensivo, lo cual supuso un dibujo conservador muy alejado del planteamiento que tan buena imagen dejó ante el Deportivo Alavés en Can Misses. El Ibiza hizo aguas en defensa. David Goldar y Juan Ibiza, en las imágenes superiores, no tuvieron su mejor actuación en El Alcoraz.