El CD Ibiza ve volar su victoria en Sagunto

El CD Ibiza no puedo cantar este domingo en su estreno liguero la primera victoria a domicilio de la temporada y vio volar su triunfo en el feudo del Atlético Saguntino en el tiempo de descuento, después de haberse adelantado en el marcador 0-1 en la recta final del encuentro.

El primer tiempo fue algo anodino en el Nou Camp de Morvedre y ninguno de los equipos se mostró acertado de cara a portería, llegándose al descanso con resultado de 0-0.

En la segunda parte, el conjunto ibicenco se mostró más entonado en ataque y se adelantó en el marcador (0-1) con un oportuno tanto de Edu Adell en el minuto 85. No obstante, el equipo local no bajó los brazos y consiguió empatar (1-1) por mediación de Nacho Ramón en el minuto 94.