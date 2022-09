Baraja: «Me preocupa que el equipo no tenga el aplomo de ir a por los partidos»

Javi Baraja se marchó cabreado de El Alcoraz por la imagen que ofreció su equipo tras «hacer un gran partido en casa y merecer los tres puntos» la semana pasada ante el Alavés. «Veníamos con ilusión de poder hacer un mejor partido, pero nos marcan en la primera jugada que llegan y eso condiciona el resto del partido. En la segunda parte, con las ganas de poder darle la vuelta, no hemos tenido la pausa y el coraje de conseguirlo y con el 2-0 del penalti acaba el partido», resumió el técnico vallisoletano, que acabó insatisfecho por la falta de capacidad de reacción de los suyos.

«El segundo gol acaba con el partido, el equipo no ha sabido responder para llegar al final con opciones como en Ponferrada», lamentó Baraja, que no cree que el planteamiento inicial afectara al resultado final. «Lejos del dibujo que hayamos tenido hoy, ha sido una cuestión de creer en que podíamos hacer un partido competitivo e ir a por el partido. Me preocupa que el equipo no tenga el aplomo de ir a por los partidos y demostrar el coraje que tuvimos el otro día en casa desde el minuto uno», añadió molesto.

Baraja admitió que la ausencia de Armando restó «dinamismo» al equipo, pero no consideró que «el posicionamiento de los tres de dentro» guardara relación con el flojo partido de los suyos. «Del partido nos quedamos con que ya sabemos la intensidad que necesitamos en Segunda División y cómo tenemos que competir para tener opciones de ganar», subrayó.

Sobre la incorporación de Álvaro al medio campo, informó de que Armando venía con molestias en el isquio desde el viernes. «Necesitábamos a alguien que nos diese esa posición por delante de la defensa para la disputa en sus balones largos», explicó.

Del Huesca aseguró que fue un equipo «intenso» y que «sabía lo que se jugaba» ante su afición. «Cuando compites con esa intensidad habitualmente ganas. Tenían claro a lo que querían jugar y han aprovechado sus opciones, se van con un resultado amplio. El Huesca se ha encontrado con un gol en un centro lateral en el minuto 15, a partir de ahí juegas y remas a favor. Hay que liberar la cabeza y pensar en el siguiente partido», concluyó Baraja.