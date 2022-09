El CD Ibiza, al asalto del difícil feudo del Atlético Saguntino

El CD Ibiza confía en poder estrenarse este domingo en su segunda experiencia en la Liga de Segunda RFEF con un triunfo a domicilio en su visita al Atlético Saguntino, rival al que se miden en esta primera jornada del campeonato en el Nou Camp de Morvedre, a partir de las 12.00 horas.

El conjunto que entrena Raúl Garrido ha cuajado una muy buena pretemporada y espera poder refrendar hoy su buen estado de forma en su debut en la competición oficial con una primera victoria que les permita coger confianza.

«Veo un partido difícil porque es un campo muy complicado, que es pequeño y de césped artificial. Lo conozco muy bien porque he jugado allí y sé lo que es», detalla Raúl Garrido, técnico del CD Ibiza, que además añade: «Nos va a requerir mucha concentración y estar muy atentos a todo. Va ser un partido muy intenso y vamos atener que ser muy agresivos cuando no tengamos el balón. Creo que tendremos que tener una gran capacidad de adaptación porque si no vanos a sufrir. Ganar siempre ayuda consolidar todo y genera un estado de confianza y positivo que todos queremos que exista. Más allá del resultado tenemos que centrarnos en asimilar lo que queremos hacer y tratar de ser fuertes como grupo para que lleguen los resultados».

Charla formativa

Por otra parte, destacar que el CD Ibiza ha organizado una charla sobre los valores en el deporte y las modificaciones del Reglamento General en el ámbito deportivo dirigidas al cuerpo técnico del primer equipo y del filial, la Penya Esportiva Sant Jordi, además de los jugadores de ambos equipos.

La charla, impartida por el ex árbitro de Primera División Española e Internacional de la FIFA, César Muñiz Fernández, se centró en tratar la importancia del comportamiento deportivo dentro y fuera del terreno de juego, además de incidir en el respeto al rival y a los colegiados de los encuentros deportivos.