Manolo González, entrenador de la Peña Deportiva: «Me siento valorado por la gente del club y por los futbolistas»

José Manuel González Álvarez, más conocido como Manolo González (Folgoso de Caurel, Lugo, 14 de enero de 1979), exfutbolista y actualmente entrenador de la Peña Deportiva, disfruta en la isla de Ibiza en su segunda campaña como residente en el banquillo del conjunto de Santa Eulària. El técnico gallego, que el pasado curso llevó al cuadro de la Villa del Río a acariciar el ascenso a Primera RFEF, se encuentra completamente integrado en la vida ibicenca y goza de sus muchos encantos, siempre que tiene ocasión, con total delectación. A punto de arrancar con los santaeulalienses en competición un nuevo proyecto deportivo en la Segunda RFEF, Manolo González muestra confianza en su equipo y espera alcanzar este año grandes objetivos en la categoría, con el deseo de poder acercar a la Peña Deportiva a un mayor nivel de profesionalización.

¿Qué balance hace de su primer año como residente en la isla de Ibiza desde su llegada como entrenador el verano pasado a la Peña Deportiva?

Bueno, la verdad es que me siento bastante contento en el club y en la isla. Me siento muy bien y m e siento valorado, tanto por los jugadores como por la gente del club. Estoy muy contento con el trato de los socios y aficionados porque siempre me han demostrado cariño y apoyo. Y así quiero yo transmitírselo también a todos ellos. .

¿Cómo ha sido el trabajo durante todo este tiempo?

Me siento satisfecho porque creo que hemos mejorado muchas cosas en el club a nivel deportivo, como entrenar por la mañana y con condiciones mucho mejores que las de antes. Estamos intentando que todo en el equipo sea cada vez más profesional y que se acerque lo más posible al nivel que ha tenido la Peña todos estos últimos años, siendo protagonista en Segunda B y un equipo en un club que cada día sea mejor también. Y esos son los objetivos que yo me he marcado. Para que el día que me tenga que ir de la Peña se quede todo bien estructurado y pueda dejar un club mejor de lo que estaba cuando llegamos para que la gente quiera venir, como pasa ahora, que hay muchos jugadores que han apostado por venirse con nosotros.

¿Qué es lo que más le gusta de su vida en Ibiza y qué destacaría de su día a día en Santa Eulària?

Bueno, al final es una vida tranquila, dentro de lo que cabe, porque durante el año no tienes el ajetreo de gente que hay ahora. Sí que es cierto que es algo complicado cuando has vivido toda la vida en la península, ya que tienes que adaptarte y aquí estás mucho más limitado porque al final para poder moverte tienes que coger para todo un avión o un barco. No obstante, de aquí también valoro lo que es ganar en tranquilidad. Y en ese aspecto estoy muy contento porque vivo en Santa Eulària, que es una zona muy buena. Y la verdad es que estoy muy bien.

¿Cuál es su rincón favorito para escaparse, relajarse en la isla y disfrutar de sus atractivos?

A mí me gusta mucho Portinatx, la verdad. Es uno de los sitios donde más voy y al que más me gusta ir por su tranquilidad y por todo.

¿Qué comida típica de la que ha probado en la isla es la que más le gusta y con cuál de ellas se quedaría?

Yo diría que quizá me quedo con la salmorra. Y también con el arroz a banda, sí.

¿Qué deseo tiene en mente y le gustaría ver cumplido este año con la Peña Deportiva?

Intentar repetir un gran año con el equipo. Es algo que me gustaría mucho por toda la gente del club, por los socios y por los aficionados. Porque ya digo que creo que se lo merecen, al igual que los jugadores, porque hay mucha gente de fuera y hacen un esfuerzo grande por estar aquí. Y también me alegraría mucho, sobre todo, por toda esa gente del club que me trajeron aquí y que han tenido mucha incidencia para que me quede otro año. Algo que quiero agradecérselo, al igual que el hecho de sentirnos todo el cuerpo técnico valorados por los jugadores, que es lo mejor de todo y la mejor sensación que hemos tenido a lo largo de este año. Y eso es algo que al final te acaba marcando bastante también.