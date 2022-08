Javi Pérez se marcha con mucho pesar de la isla. Después de tres temporadas en las que fue protagonista del histórico ascenso a Segunda División, la UD Ibiza ha rescindido el contrato del alcarreño tras varios meses de rumores a cerca de su estado físico. Tras hacerse oficial su adiós, el centrocampista, que ha fichado por el Burgos, dejó en sus redes sociales un emotivo mensaje a la familia celeste.

«Nunca pensé que llegaría este momento, pero la vida son etapas. La UD Ibiza me ha brindado una muy especial. Me despido emocionado de un club, compañeros, un cuerpo técnico y una afición que me han dado momentos inolvidables y donde he cumplido el sueño de llegar al fútbol profesional. Daros las gacias a todos, parte de mi corazon será siempre celeste», escribió el jugador.

En quienes le respondieron con palabras de agradecimiento hay excompañeros como Javi Lara, que también puso fin a su etapa este verano. «Muchas gracias por todo lo que me has dado en tres años de compañero de habitación, y lo que has dado al club, con tu profesionalidad, y tu buen corazón. Para mí, el fútbol también son sentimientos, y hay cosas que nunca se olvidarán como aquel play off de ascenso. Te deseo lo mejor», publicó el interior cordobés, que esta temporada jugará en Primera RFEF con el Alcorcón.