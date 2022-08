Luis García Plaza no se cansó de repetir en rueda de prensa que la UD Ibiza jugó «mucho mejor» en la primera parte por lo que valoró como «muy bueno» el punto obtenido en Can Misses. El entrenador del Deportivo Alavés explicó que su equipo llegó «reventado» a la recta final porque no pudo «refrescar a la gente de ataque» al tener que sustituir a futbolistas defensivos. «Creo que nos llevamos un punto muy bueno por cómo ha sido la primera parte, que podían haberse ido 2-0. En la segunda hemos arriesgado más; el equipo ha tenido carácter para ir a por el partido. Sumar siempre es bueno pero no me ha gustado el juego de la primera parte», resumió el preparador de los vascos, que insistió en sus alabanzas al conjunto ibicenco.

«Creo que debería llevar algún punto más. He visto bien al Ibiza, pero no han matado en la primera parte, nos han permitido vivir y en la segunda hemos estado mejor. Al final hemos llegado muy cansados pero teníamos el partido donde queríamos para poder ganar. Nos ha faltado frescura arriba, pero hemos tenido que hacer cambios atrás», argumentó.