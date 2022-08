Baraja: «La sensación es que es muy fácil pitar en Can Misses; no sienten presión»

El entrenador de la UD Ibiza, Javi Baraja, confesó tras el encuentro que el punto conseguido «sabe a poco por cómo se ha dado el partido», y se quedó «con la sensación de haber competido muy bien con y sin balón» ante uno de los aspirantes a regresar a Primera. Para el vallisoletano, el de ayer ante el Deportivo Alavés «es el ejemplo perfecto de cómo queremos que sean los partidos».

«Nos llevamos un punto cuando merecíamos tres, en la primera parte hemos sido muy superiores. En la segunda hemos salido bien pero en una jugada aislada nos han hecho el gol, la sensación es de que el punto sabe a poco», reiteró un Javier Baraja que se marchó molesto con el arbitraje de Milla Alvéndiz.

«Al final las decisiones que ha habido no han sido de gran calado pero son muchas que van calando. La sensación es que es muy fácil pitar en Can Misses, no se sienten tan presionados como en otros campos. Pequeños detalles hacen que se decante el juego y surge un poco de desesperación en los jugadores. Los árbitros pueden tener errores, pero muchos pequeños te van minando», argumentó sobre los arbitrajes recibidos.

En lo deportivo, añadió que a su equipo le gusta «tener el balón» y «sentirse protagonista en los partidos», algo que observó ayer durante muchas fases. «Lo que pretendemos es tener el dominio durante más tiempo. El camino es este, nuestro juego nos puede dar muchos puntos, estoy seguro», remarcó el técnico de los isleños, que sobre los cambios en el equipo titular explicó: «La intención era fortalecer por dentro, estábamos sufriendo con el doble pivote y hemos llevado el plan que queríamos. El equipo ha interpretado bien lo que necesitábamos».

Asimismo, reconoció que Suleiman Camara «está dando un nivel muy bueno» y que es un jugador «determinante». «Queremos que sea atrevido, creo que está preparado mentalmente, tenemos un buen jugador para crecer», añadió Baraja, que se mostró tranquilo ante el cierre del mercado de fichajes.