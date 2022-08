La SCR Peña Deportiva ha llegado a un acuerdo de cesión con el Real Madrid para contar con el delantero Lorenzo Sánchez durante la temporada que está a punto de comenzar.

Sánchez, de 19 años, se formó en las categorías inferiores del Getafe CF y, más tarde, en las del Valencia. En 2021 fichó por el equipo juvenil del Real Madrid, con el que disputó 21 partidos y anotó 10 goles en una temporada en la que el conjunto blanco terminó segundo en la liga.

“La Peña Deportiva es un equipo que me interesó desde el primer momento. La filosofía del entrenador y el papel que tendré dentro del equipo fue lo que más me motivó para tomar la decisión. Además, pude charlar con Lucas Alcázar antes de venir y me habló del gran equipo humano que hay detrás del club y la competitividad que demostró el grupo la temporada pasada, así como la posibilidad de jugar la Copa del Rey, fue más que suficiente para decidir venir a Santa Eulària”, ha comentado el jugador.

Loren se incorporó ayer a la dinámica del primer equipo y estará disponible para el partido amistoso de este domingo ante la SE Penya Independent, que se jugará a las 19 horas en Sant Miquel.