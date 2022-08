El Mini Estadi Es Putxet costará 7 millones y estará listo en 2024

El futuro miniestadio de fútbol y rugby que el Ayuntamiento de Ibiza levantará en el barrio de Ca n’Escandell, detrás del colegio público Can Cantó, costará 7 millones de euros y verá la luz en 2024. Según el proyecto redactado por el Consistorio, al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, la nueva instalación municipal tendrá una superficie de césped artificial con un sistema para la recogida del caucho sobrante y unas dimensiones que permitirán albergar tanto partidos de fútbol 11 como de rugby, una disciplina que la pasada temporada tuvo que emigrar de municipio por falta de espacio.

El futuro Mini Estadi Es Putxet verá incrementado su presupuesto de los cinco millones que se estimaron inicialmente a los siete establecidos en el pliego de condiciones en el que trabaja el Ayuntamiento para sacar las obras a licitación. Preguntada por los plazos previstos, la primera teniente de alcalde y regidora de Deportes y Vías Públicas, Elena López, explicó que su deseo es que las obras comiencen antes de que finalice el presente año y que la instalación esté disponible en 2024, después de alrededor de un año de ejecución.

La responsable de vías públicas subrayó que el proyecto se encuentra en la fase de actuaciones preparatorias para sacarlo a concurso público con un presupuesto de siete millones, de los que dos están comprometidos por el Govern balear y 1,5 por el Consell de Ibiza en concepto de capitalidad. López puntualizó que están a la espera de confirmación por parte de la máxima institución insular para cerrar el pliego de condiciones y licitar los trabajos. «Yo querría empezar las obras antes de que acabe el año», puntualizó la edil socialista en declaraciones a esta redacción.

El recinto deportivo tendrá una única grada lateral con tribuna y capacidad para 1.600 espectadores, dotada de una pérgola para dar sombra y vistas hacia el sur, según el proyecto redactado por los arquitectos municipales. En la zona superior, con acceso al graderío, se dispondrá a ambos lados de la tribuna una zona para personas con movilidad reducida, para quienes se construirá un ascensor. En la parte central estarán ubicadas las cabinas de prensa y un bar con zona cubierta y terraza. Además, una planta baja con acceso al edificio dispondrá de dos zonas de aseos, masculino y femenino, dos salas de reuniones y seis oficinas para los clubes.

En la planta semisótano, con acceso al terreno de juego, se proyectan ocho vestuarios, dos de ellos de mayor tamaño con sala de fisioterapia; un gimnasio, una sauna, un espacio para la enfermería y el control antidoping, vestuario para los árbitros y despachos para los entrenadores; una sala y un almacén polivalentes, lavandería y cuarto de limpieza, además de otros almacenes para que cada club pueda guardar su material deportivo.

«Es una instalación que combina fútbol y rugby y que recoge todas las necesidades que nos han trasladado los clubes. Estará preparada para todas las necesidades que tenemos, incluso por si los clubes crecen, poder acoger más categorías», indicó López preguntada por el proyecto.

El Mini Estadi Es Putxet será el cuarto campo de fútbol municipal con dimensiones para el fútbol 11 en Vila, aunque el uso del estadio de Can Misses está reservado para la UD Ibiza de Segunda División al menos hasta la próxima temporada.

El Rapid, a Can Misses 2

El Patronato de Deportes se encuentra a la espera de recibir por parte de la delegación de fútbol el número final de equipos inscritos en las diferentes categorías para cerrar el reparto de campos y horarios para los cuatro clubes del municipio: UD Ibiza, CD Ibiza, Inter Ibiza y Rapid. La principal novedad es que el Rapid, club recientemente vinculado al CD Ibiza, se trasladará de Can Cantó a Can Misses 2, donde compartirá terreno de juego con los equipos de fútbol 11 del club rojillo. El primer equipo de esta entidad, de Segunda RFEF, seguirá disputando sus partidos de Liga en Can Misses 3, de césped natural, mientras que el Inter Ibiza, descendido a Regional, se mantendrá en Can Cantó. Los campitos de Can Misses 4, junto a la piscina municipal, se reservarán para las categorías menores –hasta alevines– de la UD y también del CD, y para los entrenamientos del Ibiza Rugby Club.

Recientemente el Patronato de Deportes trasladó a los clubes la nueva distribución, a falta de conocer el número final de equipos inscritos.

Con el futuro miniestadio, el Ayuntamiento confía en dar respuesta al crecimiento que vienen experimentando los clubes de fútbol, además de albergar el rugby y permitir la creación de equipos de fútbol femenino, como destacó Elena López.

«Debería usarlo más de un club. No se está haciendo un estadio para el CD Ibiza, que hasta ahora ha sido el único club que tenía un campo en exclusiva como es Can Misses 2 y además Can Misses 3. La idea de este nuevo campo es liberar la zona central de la pista de atletismo y que no tenga tanta carga. Haremos un análisis cuando esté acabado, cuántos equipos pide cada club y sus necesidades», argumentó la regidora, dando por sentado que el CD Ibiza saldrá de Can Misses 3, cuyo campo de césped natural utiliza la UD Ibiza para sus entrenamientos, una vez se inaugure el nuevo Mini Estadi Es Putxet.

Atender el deporte base

«La función principal del Patronato es atender al deporte base; tiene que atender a 50 clubes y no a las aspiraciones profesionales de los clubes, se llamen como se llamen. Asumir con dinero público según qué necesidades habría que estudiarlo; la UD pagó en su momento el césped y las gradas supletorias del estadio y, tras ascender al fútbol profesional, se les cedió porque tenían que asumir ese gasto, que para el Ayuntamiento era inviable», remarcó la regidora de Vila, quien recordó que además de responder a las necesidades municipales también se recogen las insulares, «porque tenemos niños y niñas de todos los municipios y encima para el rugby será el único campo que tenga toda la isla». «También ayudaremos a que el fútbol femenino crezca porque sigue teniendo un papel residual en fútbol 11 y uno de mis deseos es que tengan esta opción», subrayó López.