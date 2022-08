Miki Villar, jugador de la UD Ibiza: «A los agoreros les diría que vinieran un día a Can Misses a vernos entrenar»

Miguel Villar Alonso (Nigrán, Pontevedra, 19-09-1996), conocido como Miki Villar, cumple su segunda temporada en la UD Ibiza sintiendo la confianza que depositan en los jóvenes talentos tanto Miguel Ángel Gómez como Javi Baraja. El carrilero diestro, que no renuncia a la titularidad en el equipo celeste, asegura que los fichajes llegan «con unas ganas enormes de crecer en el fútbol» aunque reconoce que la plantilla ha perdido «experiencia y saber estar» en LaLiga SmartBank.

-El equipo dio la cara ante el Granada pero empezó la Liga con derrota. ¿Qué conclusiones ha extraído el vestuario del debut?

-Sabíamos que contra el Granada iba a ser muy complicado porque es un recién descendido que todavía viene con la idea de Primera División, pero creo que el equipo compitió bien. Tuvimos nuestras opciones y después del resultado hay que quedarse con los aspectos positivos. Jugaron casi todos los fichajes nuevos, creo que entraron muy bien en el equipo y nos tenemos que quedar con lo positivo de competirle de tú a tú al Granada y ahora encarar los próximos partidos.

-Usted saltó en la segunda parte como carrilero y dio profundidad al equipo, ¿cree que tiene la confianza de Baraja para jugar un papel importante esta temporada?

-Soy un jugador de equipo, de sumar, y estaré para lo que el míster quiera. Sé que tengo por delante a Herrera, que es un peso pesado de la categoría. Quiero competirle de tú a tú, tengo que aumentar mi nivel, tengo una autoexigencia muy grande y tener un compañero de puesto tan bueno me hace esforzarme y querer crecer. Luego, lo que el míster quiera, si es de carrilero, lateral o extremo al final le gusto al míster, le gusta el perfil de jugador que soy y lo que puedo aportar al equipo.

-¿No se le ha abierto la posibilidad de salir traspasado o cedido en busca de minutos?

-Desde el principio nunca me dijeron de salir, las veces que hablé con Miguel Ángel me transmitió muchísima confianza, confía en mi potencial y lo que hice en pretemporada le gustó al míster, creo que di un buen nivel, al final trabajando y picando piedra se consiguen las cosas. Me quedo aquí, muy tranquilo y con ganas de seguir creciendo aquí en el Ibiza.

-¿Cree que con los fichajes se ha aumentado el nivel o, como pronostican muchos analistas o agoreros, el equipo sufrirá para mantenerse?

-Los fichajes son un tema de club y yo poco puedo opinar. Pero a esos agoreros les diría que vinieran un día a Can Misses a ver los entrenamientos. Ahí es donde se ve si un jugador vale o no vale, durante la semana y en los partidos. Todos aunque sean jóvenes tienen unas ganas enormes de crecer en el fútbol. Sí es cierto que quizás perdimos experiencia en la categoría, poso, saber estar en los partidos, que al final eso te lo dan los años y la competición, pero son chicos con muchísimo nivel que van a dar mucho que hablar y hay que darles tiempo. Demostrarán grandes cosas seguro.

-La afición ha empezado a ilusionarse con jugadores como Suleiman por su descaro y capacidad de desborde. ¿Quién más va a sorprender por su fútbol esta temporada?

-Todos pueden sorprender pero quizás Armando porque se le ven muchas cosas para el cuerpo de adolescente que tiene. En cuanto coja el cuerpo de jugador profesional va a ser una bomba porque tiene muchas cosas positivas, una conducción súper rápida con el balón pegado al pie, creo que va a dar mucho que hablar. Suli tiene muchas ganas de crecer, he compartido piso con él y si hacía un mal entreno o partido estaba siempre rallado, se le ven esas ganas de crecer, le encanta el fútbol y eso es lo más importante porque si tiene lo otro, si le añades las ganas y la ilusión puede llegar donde él quiera.

-¿En qué aspectos nota la mano de Javier Baraja con los más jóvenes tras sus buenas actuaciones con el Valladolid Promesas?

-Lo que lleva demostrado ahora en este mes y pico es que es un buen gestor de grupo, con la gente que no juega intenta que estén contentos. La filosofía del club del año pasado ha este ha cambiado y querían traer un entrenador que apueste por la gente joven. Yo le veo muy buen tío, muy buena persona, creo que tiene muchas ganas de crecer, con la mayoría de nosotros, y si se le da tiempo que es lo más complicado, y sobre todo para un entrenador, creo que puede conseguir muchas cosas.

-¿Cuáles son las principales diferencias entre los métodos de Baraja y los dos anteriores entrenadores, Carcedo y Paco Jémez?

-Creo que Baraja se parece en muchos aspectos a Carcedo. Le gusta estar compacto en el partido y luego salir a la contra o si tenemos el balón intentar salir jugando desde atrás, como también quería Paco. Al final es un híbrido entre los dos. El año pasado pasamos de un blanco a un negro y este año nos movemos más en tonos grises, creo que la idea que tiene va a calar en el equipo y creo que van a salir bien las cosas.

-Primera salida a Ponferrada, una plaza difícil. ¿Cuál debe ser el planteamiento para intentar sumar los primeros puntos?

-Tenemos que ir allí a jugar a lo que nosotros queremos, te puedes guiar por el rival pero al final tenemos que centrarnos en nosotros mismos, si haces bien las cosas van a salir bien. Ellos son un equipazo, el año pasado perdimos y empatamos allí, creo que jugamos bien pero nos faltó pegada. Les podemos plantar cara y ganar, seguro.

-¿Qué le pareció el ambiente vivido en las gradas de Can Misses? ¿Cree que el equipo necesita más apoyos?

-Lo que noté es que la gente tiene muchas ganas de fútbol y eso es bonito porque nos ayuda muchísimo para que el equipo rival no esté tan cómodo. Hubo mucho ambiente. Ojalá este año se mejore lo del pasado porque será de muchísima ayuda.