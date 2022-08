Sergio Castel está de vuelta: «Me voy a dejar el alma por la UD Ibiza»

Sergio Castel está de vuelta. El delantero vasco de 27 años disputó ante el Granada sus primeros minutos en partido oficial con la elástica celeste después de vivir un auténtico calvario por culpa de una fascitis plantar. Después de cuatro meses en el dique seco y alguno más jugando con molestias el pasado ejercicio, Castel recibió este domingo una sonora ovación por parte de la afición tras saltar al césped en el minuto 65 de partido.

Su última participación con la UD Ibiza había sido el 2 de abril frente al Amorebieta. Desde entonces se sucedieron los rumores a cerca de su estado físico y la falta de información por parte del club alimentó las sospechas sobre una posible salida.

Nada más lejos de la realidad. Castel, el futbolista más valorado económicamente del plantel ibicenco, jugó sus primeros minutos en el último encuentro de pretemporada frente al Mallorca y este domingo, a pesar de la derrota a manos del temible Granada, dejó su impronta con potentes cabalgadas y alguna opción para recortar diferencias.

Tras el partido, el atacante procedente del Atlético de Madrid se mostró «contento en lo personal porque llevaba 6-7 meses sin poder competir». «Se veía muy lejana mi lesión y al final me he recuperado antes de lo previsto y, la verdad, es que con buenas sensaciones. No me ha molestado el pie así que desde ahora a sumar minutos y a ayudar al equipo lo máximo posible», confesó en sala de prensa, donde explicó con detalle sus emociones tras la ovación recibida por la afición.

«Ha sido un orgullo tremendo por sentirte querido en un sitio. Aquí hemos hecho grandes cosas, hemos ascendido al club a Segunda División, el año pasado hice una buena temporada hasta mi lesión [aportando 9 goles al equipo] y al final eso te lo agradecen, igual que yo agradezco muchísimo el cariño. He sentido un orgullo tremendo por esa ovación, que me quisiesen tanto; lo único que les puedo decir es que me voy a dejar todo en cada partido; me podrá salir mejor o peor, pero siempre me van a tener a tope y me voy a dejar el alma por el Ibiza», manifestó el futbolista nacido en Artea.

En cuanto a la derrota ante el conjunto nazarí en el estreno liguero, Castel reconoció que es «un equipo muy difícil y que tiene que estar arriba», aunque opinó que a su equipo le faltó «un poco de profundidad en ciertos aspectos» para haber puesto en más apuros al equipo de Aitor Karanka. «En la segunda parte desde fuera se veía más fácil que desde dentro que necesitábamos más profundidad, exigir a los centrales a los espacios y ellos han visto un par de carreras mías, de Cristian [Herrera] y de Miki que les podíamos hacer daño. Al final la clave ha sido meterles un poco más de exigencia a los centrales y profundidad. También era la segunda parte, estaban más cansados y podíamos buscarles más esa faceta. Pero bueno, es un equipazo y era muy difícil», argumentó Castel, que no cree que deban sacarse «ningún tipo de conclusiones» tras caer en la primera jornada.

«Más positivas que otra cosa –matizó el ariete– Hemos competido de tú a a tú con un Granada que a priori va a estar arriba para ascender y hemos visto que somos capaces de generar ocasiones y que solo nos ha faltado efectividad y materializarlas, porque ellos han llegado tres veces y no perdonan», concluyó.

«Es una alegría para todos»

Quien también se sintió feliz por el regreso de Castel a la competición fue su entrenador, Javi Baraja. «Es una alegría para todos, para mí, para la afición y para el club, que ofrezca esa capacidad de jugar al espacio y de ser una referencia arriba, que sea el principio de su recuperación», indicó el vallisoletano sobre el regreso de uno de los futbolistas más determinantes y valorados del plantel celeste.