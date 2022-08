Marc Tur afronta el Europeo de Múnich con el objetivo de acabar en el top 8

Marc Tur tiene una nueva cita con la historia del atletismo ibicenco. El marchador de Santa Eulària afronta hoy, desde las 8,30 de la mañana, la prueba de 35 kilómetros marcha del Campeonato de Europa que alberga la localidad alemana de Múnich. El atleta de la Peña Deportiva busca resarcirse de la descalificación recibida en el pasado Mundial de Eugene y, repuesto anímicamente, se marcha como objetivo acabar entre los ocho primeros clasificados. Según explicó telefónicamente a esta redacción, considera «relativamente asequible» estar en el «top 8 del Europeo» en plena fase de «adaptación» del cambio de distancia de 50 a 35 kilómetros.

«Me va costando menos y anímicamente llego. Bien. Intenté que no me afectara mucho la descalificación, no había mucho tiempo para estar mal y en cuanto volví a España me puse a entrenar a tope para estar aquí lo mejor posible», añadió a través de audio.

Marc Tur cree que la de hoy será una carrera «rápida» y que le «favorece» el hecho de disputarse sobre un circuito de dos kilómetros y no de uno como en el pasado Campeonato del Mundo.

El deportista ibicenco afronta «con muchas ganas» la cita internacional tras prepararse a fondo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León junto con el resto de integrantes del grupo de entrenamiento que dirige José Antonio Quintana.

Primeras medallas para España

Marc Tur, que se quedó al borde del podio en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio -acabó en cuarto lugar-, buscará una nueva medalla para España tras las dos primeras obtenidas, plata y bronce, en la categoría de equipos en el maratón femenino y masculino, respectivamente.

En un maratón femenino ganado por la atleta polaca Aleksandra Lisowska con un tiempo de 2:28:36, la medalla de plata fue para la croata Matea Parlov Kostro y la de bronce para la neerlandes Nienke Brinkman, con Marta Galimany siendo la mejor española, undécima a 2:39 de la ganadora y un tiempo de 2:31:14.

No obstante, en la categoría por equipos la anfitriona Alemania, que metió a cuatro de sus corredoras en el ‘Top 10’ individual, fue la medalla de oro y España se colgó la medalla de plata colectiva, con Polonia tercera.

Una presea de plata, un subcampeonato continental, logrado gracias a la catalana Galimany -que estuvo en cabeza buena parte del maratón- y a las actuaciones de Irene Pelayo, Elena Loyo y Laura Méndez.

Poco después, el maratón masculino brindó a la delegación su segunda medalla gracias al bronce logrado también por el equipo nacional, en una carrera en la que el español Ayad Lamdassem fue sexto.En un final espectacular, con remontada incluida en los últimos metros, el corredor alemán Richard Ringer (2:10:21) cogió fuerzas con los vítores de sus compatriotes y superó al israelí Maru Teferi, que parecía tener el oro en sus manos y finalmente fue plata, a 3 segundos.

El bronce fue para el también israelí Gashau Ayale, a 9 segundos del ganador, con el alemán Amanal Petros cuarto, el francés Nicolas Navarro quinto y Lamdassem sexto, con un tiempo de 2:10:52 y a 31 segundos del ganador.

Por su parte, Jorge Blanco fue duodécimo (a 2:58) y Yago Rojo decimoquinto (a 4:21). Ambos lograron su mejor marca de la temporada y ayudaron a que España fuera medalla de bronce por equipos por detrás de Israel, oro, y de Alemania, plata.