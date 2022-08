Karanka: «La calidad y experiencia que tienen nuestros jugadores han ayudado»

Aitor Karanka, preparador del Granada CF, se mostró «contento por el resultado, por no recibir gol y por el compromiso de los jugadores», tras conseguir la primera victoria en Can Misses. «Hay futbolistas que llevan prácticamente dos semanas con nosotros, en unas condiciones que no era fácil. Con eso es con lo que me quedo», señaló el preparador vitoriano, quien considera que el cuadro nazarí jugó en fases «bastante bien». «Tenemos que jugar mucho mejor, pero, para ser el primer partido, en Segunda y con gente que acaba de llegar, la verdad es que estoy contento», insistió.

«Teníamos bien analizado al Ibiza. Sabemos que es un equipo que intenta jugar desde atrás, pero, a la vez, que te atrae para que vayas a presionarle y desplace el portero. Había momentos en los que nos partíamos demasiado. Han empezado a bajar Morente y Shashoua a recibir, saliendo con línea de tres. Nos ha costado ajustar un poquito», esgrimió el técnico vasco, quien considera que el retraso en la línea de presión nazarí durante la segunda parte fue «producto del cansancio». «La calidad y experiencia que tienen nuestros jugadores han ayudado bastante», concluyó un Karanka que no hizo los dos últimos cambios para mandar un mensaje a los jugadores: «que me lo pongan difícil. No quiero que llegue un partido y tenga el once fácil porque alguno se ha dejado», finalizó.