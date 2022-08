Javi Baraja: «El segundo gol nos ha hecho perder la esperanza de ir a por el partido»

El entrenador de la UD Ibiza, Javier Baraja, mostró una actitud positiva y optimista ayer en rueda de prensa tras su debut en el fútbol profesional. A pesar del amargo sabor de la derrota, el técnico vallisoletano extrajo conclusiones esperanzadoras sobre su equipo, que tuvo un mayor dominio del balón que el Granada y más ocasiones, sobre todo en la segunda parte, a pesar del 0-2.

«Ha sido un partido de la categoría contra un rival que sabe a lo que juega y viene con un ritmo de Primera División y con jugadores de experiencia. Pero me quedo con que el equipo ha tenido fases buenas y a pesar de estar sometidos hemos podido hacer gol», explicó Baraja, quien lamentó que a su equipo le faltó «decisión y pases buenos en tres cuartos de campo». «Hemos tenido arreones y el equipo ha tenido la garra que me gusta, pero nos hemos enfrentado a un buen equipo, físicamente fuerte y en el ‘te doy, me das’ hemos encajado el primero. Aunque nos hemos repuesto bien, el segundo nos ha hecho perder la esperanza de ir a por el partido. No nos ha dado para meter un gol y poner en dificultades al Granada», argumentó el preparador celeste, quien reconoció que tras el 0-1 su equipo tuvo los mejores minutos con balón. «Estábamos en el mejor momento, con posibilidades de avanzar y con juego entre líneas, pero nos ha faltado creer en los últimos metros que podíamos meter goles», añadió.

Sometidos en la primera parte

Sobre la primera mitad, Baraja confesó que fueron «sometidos» por un Granada que tuvo «mucho el balón» mientras sus futbolistas naufragaban en tareas ofensivas. «Cuando hemos robado nos ha faltado frescura para conectar con los de delante. Hemos perdido metros y nos ha faltado confianza para que los de arriba descargaran y pudiéramos salir a la contra como teníamos previsto», subrayó.

Baraja destacó el buen rendimiento de jugadores como Morante y Armando, además de Suleiman, cuya velocidad y desborde ha sorprendido en sus primeras semanas en la isla. Además, celebró el regreso de Sergio Castel tras superar su lesión. «Es una alegría para todos, para mí, para la afición y para el club, que ofrezca esa capacidad de jugar al espacio y de ser una referencia arriba, que sea el principio de su recuperación», indicó.

Sensaciones y fichajes

También se refirió a sus sensaciones tras debutar en Segunda División y en Can Misses al frente de la UD Ibiza: «Me llevo un buen recuerdo a pesar del resultado, el equipo va a competir, la seguridad que tengo en ellos es lo que me hace estar tranquilo. En Ponferrada vamos a tener opciones de ganar, como hoy».

Por último, defendió la confección de su plantilla sin reclamar refuerzos a pesar de la falta de competitividad en zonas como el medio campo o la banda izquierda. «Sigo pensando que los jugadores que tenemos son los que tienen que seguir dando en Liga. Lo que pase de aquí al día 2 será para mejorar y, si no, a trabajar con lo que tenemos. El bloque es sólido», concluyó.