El windsurf completa la amplia oferta de la escuela de vela del CN Santa Eulària

Los cursos estivales de la escuela del Club Náutico Santa Eulària van a toda vela. Un verano más, alumnos de diferentes edades y niveles profundizan en disciplinas como la vela ligera y el windsurf de la mano de una docena de monitores con el director de la escuela de vela, Toni Colomar, al frente. En horarios de mañana y tarde, el centro náutico de la Villa del Río tiene completos todos los turnos desde finales de junio y hasta el 9 de septiembre con un centenar de regatistas desde la categoría inicial de jardín de infancia hasta adultos.

«La principal novedad es el regreso del windsurf tras unos años en los que no había ni alumnos ni monitores. Ahora tenemos una monitora que viene de Barcelona para estos cursos y están funcionando muy bien. Tenemos llenos todos los cursos», explica Toni Colomar, que además de entrenador y organizador de eventos de nivel ha competido al máximo nivel como windsurfista.

En esta modalidad cuentan con entre 15 y 20 participantes cada semana; de entre 10 y 16 años por las mañanas y con adultos en horario vespertino. El Club Náutico de Santa Eulària ha organizado con éxito desde el año pasado varios campeonatos de Balears y también de España en las clases láser, raceboard y techno, siendo este uno de los motivos que llevan a los alumnos a depositar su confianza en la escuela náutica la Villa del Río. «No sé si le ha dado visibilidad; eso y que hemos estado trabajando con colegios», añade Colomar, quien considera «ideales» las condiciones para dar los primeros pasos en el mar. «Para aprender están muy bien las condiciones porque no sopla mucho el viento, hay menos olas y para aprender es ideal. Luego llega un nivel donde los regatistas me dicen que a ver si llega el invierno porque no hay ‘chicha’. Muchos quieren viento», argumenta el director de la escuela.

Colomar esgrime que con las tablas con orza que se utilizan en iniciación y categorías menores, así como la modalidad olímpica foil, «puedes salir con ocho nudos en cualquier lado», por lo que las aguas de Ibiza constituyen un escenario óptimo para iniciarse en el windsurf. En esta disciplina, dentro de la categoría IQFoil, la joven alumna del club Nara Heins tiene, según su entrenador, condiciones suficientes para luchar por el Campeonato de España sub-17. Una joven referente para las promesas de un club que sigue dando pasos firmes en la formación de regatistas.