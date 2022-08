UD Ibiza-Granada: Can Misses levanta el telón

Llegó la hora de la verdad. El nuevo proyecto de la UD Ibiza para su segunda temporada en LaLiga SmartBank, con Javier Baraja al frente, debuta esta tarde en el campo municipal Palladium Can Misses (19.30 horas) frente al Granada CF, equipo recién descendido que parte como uno de los máximos aspirantes a regresar a Primera División.

El rejuvenecido plantel celeste pondrá a prueba su nivel y preparación ante el cuadro nazarí en un choque en el que se prevé una gran afluencia de público por la amplia comunidad granadina en la isla. La escuadra ibicenca ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada, sobre todo con la victoria sobre el Elche y el empate contra el Mallorca, ambos equipos de Primera, y a pesar de que las quinielas le sitúan muy lejos de las posiciones de ‘play-off’, en el club son optimistas respecto al potencial de la plantilla y el papel de Javi Baraja a los mandos.

El técnico vallisoletano maneja un vestuario en construcción, con la operación salida atascada y pendiente aún de dos o tres incorporaciones que incrementen la competencia en medio campo y banda izquierda. A pesar de la juventud e inexperiencia en la categoría de los ocho fichajes realizados hasta el momento, Baraja manifestó ayer en rueda de prensa su confianza en el plantel actual, en el que sobresalen figuras como el joven extremo Suleiman Camara o los mediocentros Iván Morante y Armando Shashoua. Todos ellos formarán hoy en el once inicial junto al delantero Darío Poveda, llamado también a marcar diferencias, y el portero procedente del AS Roma Daniel Fuzato. En defensa no llegarán a tiempo Juan Ibiza y Gonzalo Escobar, por lo que repetirán respecto al Torneo Power Electronics Zé Carlos, Goldar, Martín Pascual y Javi Vázquez. Completarán el once inicial Cristian Herrera, máximo artillero celeste el pasado curso, y Ekain o Sergio Castel, recuperado al fin de una fascitis plantar que le ha mantenido en el dique seco más de seis meses.

Aunque lo previsible es que el técnico de la UD Ibiza mantenga el clásico 4- 4- 2, con el que defendió el pasado domingo el estadio de Can Misses, aunque sin suerte en la ronda de penaltis, habrá que ver si sorprende con otra formación que ayude a vencer a un rival de la entidad del Granada.

Otro de los interrogantes que deberá despejar Baraja es su pareja de mediocentros para desvelar si apuesta por la juventud de Armando y Morante, como venía haciendo en la pretemporada, o visto el potencial del equipo rojiblanco, refuerza el mediocampo con más músculo, con futbolistas como Diop y Appin.

La meteorología también será protagonista en el choque del domingo en el municipal de Can Misses. La previsión de la Aemet es de alerta amarilla por calor y probabilidad de alguna precipitación débil y aislada, acompañada de barro y sin descartar tormenta.

Por su parte, el bloque de Aitor Karanka visita la isla por primera vez en 40 años después de las dos derrotas cosechadas ante la SD Ibiza en el campo de la calle Canarias durante las temporadas 1981-82 y 1982-83. Aunque muchas cosas han cambiado desde entonces, lo que continúa vigente es el papel de favorito de los andaluces, que han confeccionado una plantilla enormemente competitiva para la categoría con nombres propios como el exmadridista José Callejón, el futbolista procedente del Espanyol Óscar Melendo o recién llegados del Getafe como Silva, Cabaco, Rubio y Miquel.

La UD Ibiza tratará de mantener la fortaleza defensiva exhibida en la fase de preparación (cinco goles en contra en seis partidos, los mismos a favor) y sorprender al conjunto nazarí en ataque para tratar de sumar los primeros puntos de una temporada de máximo nivel e igualdad.

Convocatoria. El club inscribe a Cifu y deja fuera a Nono

La UD Ibiza no dio ayer a conocer la lista de convocados para el primer partido de liga, a pesar de que Javi Baraja dijo que se anunciaría por la tarde. En la lista de inscritos de LaLiga no figura Nono, pero sí apareció como novedad Cifuentes. Juan Ibiza y Escobar podrían quedarse fuera por lesión, al margen de Guerrero, el propio Cifu y Raúl Sánchez, a quienes se busca salida.