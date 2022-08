La UD Ibiza amplía su capital social hasta los 14,4 millones de euros

La familia Salvo, propietaria de la UD Ibiza, continúa dando pasos a nivel económico para consolidar al club deportivo en la elite del fútbol nacional. La entidad celeste, según avanza el medio especializado www.Palco23.com, ha recibido una importante inyección financiera gracias a una ampliación de capital de 13,7 millones de euros, tal y como recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Los propietarios de la UD Ibiza, que cumplirá su segunda temporada en Segunda División, capitalizaron en abril 7 millones de euros de préstamos participativos en acciones, a los cuales hay que sumar una nueva inyección de 6,7 millones de euros más, realizada la semana pasada. En total, el capital social resultante del club se sitúa en 14,4 millones de euros según publica Palco 23.

Cabe precisar que el capital social es la suma de los aportes que realizan los socios al formar una sociedad mercantil. Se forma con el conjunto del dinero, los bienes y los derechos patrimoniales, valorados económicamente en su constitución o en un momento futuro.

En 2015, Amadeo Salvo y sus socios abonaron 60.000 euros a la federación balear para hacer renacer a la extinta Unión Deportiva Ibiza, después de que el club arrastrase una deuda que nadie pudo salvar y desapareciese en 2010.

En mayo del 2021, el Consejo Superior de Deportes elevó el capital social mínimo a los clubes de LaLiga. De esta forma, los equipos de fútbol que quieran convertirse en SAD deberán contar con un capital social mínimo de 4,7 millones, un 9,3% más que el año anterior, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esa es la cantidad que pagó a finales de julio del pasado año la UD Ibiza para convertirse en SAD.

La entidad que preside Amadeo Salvo se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en julio de 2021. Tucbros Management, Saguaro Capital Investments y Entreatment Projects Corporation, vinculadas a la familia Salvo, propietaria del club, fueron las elegidas para asumir los roles de presidente, secretario y consejero de la SAD.

Tras realizar una inversión de 2,3 millones de euros en las obras de su estadio, Can Misses, el club ibicenco tiene muy avanzada la cesión de los naming rights del campo a Palladium Hotel Group. De esta forma, el club recibiría una inyección económica para consolidar su proyecto en la categoría de plata.

Como parte del acuerdo de cesión del estadio por parte del Ayuntamiento, el club se comprometió a llevar a cabo reformas necesarias en el estadio y la remodelación de Can Misses conllevó la instalación de césped natural, el desmontaje de la pérgola de la tribuna principal, la reubicación de los banquillos, la reforma de vestuarios o el montaje de las torres para las cámaras de televisión y el sistema de video arbitraje.

Para esta temporada también se ha construido la primera tienda oficial del club celeste, junto al estadio en la avenida Campanitx, y se está finalizando la instalación de tornos para el acceso de los aficionados.

Javi Pérez, a un paso de abandonar el club

Una de las noticias deportivas del verano en la UD Ibiza es la ausencia del centrocampista Javi Pérez de la pretemporada celeste. El futbolista alcarreño, que el año pasado renovó hasta 2024, no se ha incorporado a la disciplina de Javier Baraja y desde el club, que no ha informado de si está o no lesionado, guardan silencio a la espera de resolver su situación. Javi Pérez ha sido uno de los futbolistas más destacados desde su llegada en 2019 procedente del filial del Valladolid, pero en Segunda perdió protagonismo y ahora se le busca una salida en forma de cesión o traspaso.