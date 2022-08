Javi Baraja, entrenador de la UD Ibiza: «Nos vamos contentos de un ‘stage’ que nos deja buenas sensaciones»

Javi Baraja admitió que el primer triunfo de la pretemporada frente al Elche supuso «un alivio» después de cosechar tres empates y una derrota en los partidos precedentes. «Hemos visto al equipo como queremos ante un gran rival que propone mucho con balón, y el alivio es por el hecho de ganar, que los chicos se quiten esa cosa de venir con empates y derrota. Me quedo con el trabajo que han hecho todos, se ve cómo el bloque trabaja y tiene su recompensa», explicó el vallisoletano, que destacó el derroche físico de los suyos para neutralizar al conjunto de Primera. «Los jugadores han tenido una segunda parte muy física en la que hemos desgastado mucho al rival para no encajar. En la primera hemos estado más acertados hacia arriba, con más energía, y nos ha dado para marcar el gol. Nos vamos contentos de una pretemporada buena en la que el equipo ha dejado buenas sensaciones y un buen trabajo colectivo», argumentó Baraja.

El joven preparador destacó del equipo «la seguridad con balón». «Tenerlo en ciertos momentos del partido te da la posibilidad de atacar más organizado y en la pérdida siempre estás en buena disposición de defenderla. El equipo se ha encontrado bien con el balón, ha entrado entre líneas generando dudas para saltar ellos la presión», añadió sobre el partido.

Baraja también se refirió a la situación de jugadores teóricamente transferibles como Nono o Cifu, especialmente destacado ayer, quienes según el técnico «están trabajando bien, con una actitud fantástica durante toda la pretemporada y están teniendo la recompensa a su trabajo y comportamiento, al margen de su situación personal».

El exentrenador del Valladolid Promesas se alegró por el primer tanto anotado por Darío Poveda con la elástica celeste: «Lo mejor que tiene Darío es la potencia al espacio y, a parte de la calidad de enganchar entre líneas, tiene el gol en su cabeza. Esa jugada ha sido de fortuna pero lo que marca es el pase al espacio y su mentalidad goleadora».

Por último, Baraja reconoció que ante el Mallorca, el próximo domingo en Can Misses, su «intención» es que «haya jugadores que disputen la mayoría del partido, sumar minutos suficientes para ver si están listos para el Granada en Liga». «Si podemos haremos cambios, pero sí daremos un toque de lo que puede ser el día del Granada», añadió, antes de referirse a la presentación del equipo ante su afición en Can Misses. «Espero que siendo el primer torneo en casa y contra el rival que es, y tras una buena pretemporada, que la afición se vuelque con el equipo y que veamos ese nervio que tienen en Can Misses y que les hizo tan sólidos el año pasado», concluyó.