La UD Ibiza encara al Tenerife con ganas de darse hoy una alegría

La UD Ibiza completa este domingo ante el CD Tenerife (19.00 horas) su periplo de partidos amistosos lejos de la isla y su segunda semana de preparación en el ‘stage’ de pretemporada que está desarrollando la plantilla celeste en tierras murcianas en las instalaciones de Pinatar Arena.

Con el duelo de hoy frente al conjunto tinerfeño, los jugadores del equipo que entrena el técnico Javi Baraja disponen de una nueva oportunidad de demostrar sus progresos como bloque. Y también para tratar de superar con nota este cuarto examen, tras tres empates seguidos en sus anteriores amistosos, frente a otro rival de su misma categoría y nivel, lo que convierte este amistoso en un enfrentamiento del que se podrán empezar a extraer algunas conclusiones, aunque no definitivas aún, del estado de la escuadra ibicenca. Una de ellas será la posible incorporación y aportación al juego de los nuevos protagonistas sobre el terreno, dado que se espera que esta tarde jueguen varios de los futbolistas de plantilla isleña que aún no lo han hecho en los anteriores tres encuentros de preparación, como es el caso de Darío Poveda, Shashoua o Martín Pascual, entre otros.

Los pupilos de Javi Baraja disfrutarán frente al CD Tenerife de un partido con un ritmo más elevado e intenso que les sirva para realizar más pruebas y afianzar su rodaje de cara a su cada vez más inminente regreso a la competición en LaLiga SmartBank, fijado para el próximo domingo 14 de agosto en Can Misses frente al Granada CF (19.30 horas).

La plantilla de la UD Ibiza lleva ya en este mes de julio muchos días de trabajo a marchas forzadas y de exigencia física. Y es por eso que en esta última fase del trabajo estival en tierras murcianas se hace necesario dar una vuelta de tuerca más en lo que respecta al rendimiento colectivo que ofrece el equipo y a la aportación personal de cada uno de los futbolistas.

La UD Ibiza suma ya 3.000 socios

Tras jugar contra el Tenerife, el equipo celeste redondeará su puesta a punto para su estreno en la Liga de Segunda División con un último partido amistoso de preparación el próximo día 7 de agosto, con motivo de la celebración del primer Trofeo Power Electronics-Ciudad de Ibiza, con un duelo estelar en Can Misses frente al Real Mallorca, de Primera División, que servirá de partido de presentación de la nueva UD Ibiza 2022-23 ante los aficionados de la isla, que este sábado alcanzaban ya la cifra de los 3.000 abonados al club.

UD Ibiza-Tenerife, televisado hoy en ‘streaming’

La UD Ibiza emitió en la tarde de ayer un comunicado para informar a sus aficionados de que podrán ver el partido de este domingo (19.00 horas) del conjunto que dirige Javi Baraja contra el CD Tenerife, ya que va a ser televisado en directo por ‘streaming’.

El encuentro entre ibicencos y tinerfeños se podrá seguir a través del canal de YouTube del club celeste

Además, como es costumbre, anuncian desde la UD Ibiza, los seguidores podrán visualizar de forma simultánea más detalles del encuentro a través de las otras redes oficiales del club, ya sea por Twitter o Instagram.

Enfado en la red: La afición clama por los precios del Torneo Power Electronics

La UD Ibiza hizo públicos los precios de las entradas para el derbi del próximo día 7 de agosto frente al Real Mallorca en el Torneo Power Electronics y las redes sociales han ardido con las quejas de algunos aficionados del club, que han mostrado su malestar por el coste de las entradas para los abonados, ya que solo tendrán una ligera rebaja en el precio: desde 10 euros en los fondos, hasta 25 si escogen ver el partido desde la tribuna, y sin poder disponer de su asiento habitual reservado. Para los que no son socios, los precios están entre los 20 y los 50 euros. Además, el enfado de los aficionados aumenta más todavía si cabe porque el abonado, para poder tener su descuento, deberá sacar sus localidades en la taquilla el 3 de agosto, y no de manera on line, cuando en esta modalidad se podrán adquirir libremente a partir del día 1 de agosto, por lo que es muy posible que las mejores entradas ya las hayan adquirido antes desde los primeros días en que se pongan a la venta on line.