Manolo González: «La pinta que tiene este equipo es muy buena»

La Peña Deportiva va apretando cada día un poco más en su puesta a punto en una pretemporada en la que Manolo González, entrenador del conjunto santaeulaliense, tiene por delante la tarea de armar un equipo que sea nuevamente competitivo esta temporada en la Segunda RFEF. El trabajo es concienzudo y todo un reto para el técnico gallego de la Peña, que cuenta en su plantilla definitiva con 20 futbolistas a sus órdenes, de los cuales más de la mitad son nuevas incorporaciones al equipo.Después de varios días ya a plena marcha, el plantel peñista se acerca a su primer test de preparación en esta pretemporada, en un primer duelo amistoso que disputará este sábado frente al Formentera. Y Manolo González asegura que las cosas van bien.

«De momento las cosas van bastante bien. Hasta ahora estamos bastante contentos con los nuevos y con los que había. Vamos, poco a poco, haciendo trabajo», asegura a Diario de Ibiza el preparador de los de la Villa del Río, antes de señalar: «La plantilla, con la llegada de Jesús Fortes, se puede decir que está cerrada. A menos que nos llegue algo muy interesante y nos haga replantearnos la idea de firmar otro jugador más. Pero tiene que ser algo que esté bien y que nos encaje en los números para traerlo».

No obstante, Manolo González se muestra tranquilo en ese aspecto, ya que considera que su plantilla, tal y como está, es bastante completa ya de por sí.

«Tenemos todas las posiciones dobladas y la plantilla está compensada. Para que venga alguien más tiene que ser un jugador que nos dé un perfil diferente a lo que tenemos y que nos subiera el nivel», apunta el técnico de la Peña Deportiva, que también matiza: «Si eso ocurriese, pues sí que nos plantearíamos firmarlo sea en la posición que sea. Pero si no es así, con lo que hay es con lo que vamos a funcionar».

En este sentido, Manolo González comenta que está «contento» con sus jugadores y que «el nivel» que ha observado en el equipo le gusta.

«Hasta ahora todo está bien. Teniendo en cuenta las posibilidades económicas que tenemos, la verdad es que creo que hemos firmado bastante bien», explica el entrenador de los de Santa Eulària, no sin añadir, a continuación, a modo de apunte: «Ahora vamos a ver después cuando empiece todo. Que la gente se conjunte y cómo se adapta cada uno. Pero, en principio, la pinta que tiene este equipo es muy buena. Donde habrá que hacer más hincapié en el trabajo es en la zona delantera, ya que en la defensa, como repiten muchos del año pasado, ya tenemos ahí mucho trabajo avanzado».

Amistoso contra el Formentera

En lo que respecta al duelo contra el Formentera de este sábado, el técnico de la Peña Deportiva expone su idea de que a estas alturas de la pretemporada poco se le puede pedir a ambos equipos.

«Es un amistoso para empezar a jugar partidos, que es lo que importa. El problema aquí de encontrar partidos de nivel es que la isla te limita mucho. Y, aunque a mí nunca me ha gustado jugar con rivales de la misma Liga, aquí no te queda otra. Pero será bueno para acumular minutos y funcionar, aunque no se va a ver realmente nada, ni por parte de ellos, ni tampoco por nuestro lado», adelanta Manolo González.

Jesús Fortes, un último fichaje para el lateral, con el que la Peña da por cerrada su plantilla»

La Peña Deportiva anunció este miércoles que daba su plantilla 2022-23 por cerrada, tras hacer público el fichaje del futbolista canario Jesús Fortes, que se ha convertido en el último refuerzo en recalar en el club santaeulaliense para potenciar a la Peña Deportiva y el costado derecho del conjunto que entrena el técnico Manolo González.

El club santaeulaliense hizo así este miércoles oficial el cierre de su plantilla con la incorporación del defensa Jesús Fortes, de 25 años, que se ha formado en las categorías inferiores de la UD Las Palmas, equipo con el que llegó a debutar en Segunda División, llegando a jugar cuatro partidos oficiales, dos en La Liga y dos más en la Copa del Rey.

La temporada pasada el lateral firmó con el Yeclano Deportivo, pero una lesión de rodilla le apartó de los terrenos de juego tras haber disputado un total de 1.174 minutos. Una vez recuperado, Jesús Fortes firmó con el CD Marino, de la isla de Tenerife, conjunto con el que terminó la campaña anterior.

«He tenido mala suerte y he pasado por momentos muy duros, por eso valoro enormemente la confianza que la Peña Deportiva ha depositado en mí. Tengo muchas ganas de llegar a la isla y conocer a mis nuevos compañeros. Estoy seguro que de juntos, haremos una gran temporada», manifestó el nuevo jugador de la Peña Deportiva sobre su próxima llegada a Santa Eulària.