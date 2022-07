El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el conseller de deportes, Salvador Losa, han recibido este viernes en el edificio del gobierno insular a más de una decena de deportistas ibicencos. Cada uno destaca en su modalidad, pero todos comparten el hecho de haber sido galardonados recientemente en competiciones nacionales o internacionales.

Entre los deportistas recibidos están Antonio Marí, por su oro en Varmint Pesado a 200 metros en el Campeonato de España; Susana Sevillano, por su tercer puesto en el Campeonato de España de Swimrun en la modalidad Half por parejas mixtas; Pedro Juan, que consiguió la medalla de oro por parejas en categoría Veteranos en el Campeonato de España de Pádel; César Rodríguez, por su oro en los 3.000 metros obstáculos en categoría Máster 45 masculino del Nacional de atletismo; Jonás Souto, por su medalla de bronce en el Campeonato de Europa de billar y las medallas de oro, plata y bronce, conseguidas en los Campeonatos de España en Bola-9, Bola-8 y Bola-10, respectivamente; así como las nadadoras de natación artística Anna Costa, Marina Cardona y Sofía Balogh, que consiguieron el tercer puesto en la modalidad de dúo libre en el Campeonato de España alevín-promoción.

También han asistido los galardonados en el Campeonato de España de Kickboxing Selena Damache, por sus medallas de plata y bronce en categoría KickLight Old Cadet y Pointfight Old Cadet, respectivamente; Nicolás García, por su oro en categoría Pointfight Old Cadet y plata en Lightcontact Old Cadet; Ainara García, por su tercer puesto en Lightcontact Júnior; Gabriela Dorado, por el oro en categoróa Kicklight Old Cadet; y Jordi Marí, por sus medallas de plata y bronce en categorías Lightcontact Júnior y Pointfight Júnior, respectivamente.