Iván Morante: «Vengo para darlo todo y aportar mucho»

Iván Morante, flamante centrocampista de la UD Ibiza, ya es a todos los efectos nuevo jugador de la plantilla celeste, tras ser presentado este miércoles oficialmente con la camiseta del club ibicenco para las próximas dos temporadas, con opción a otra más.

El futbolista, que llega a la isla desde el Real Madrid-Castilla, aseguró en su intervención que la propuesta que le realizó la UD Ibiza superó a todas las demás, incluidas las de equipos como el Valencia y el Alavés, entre otras.

La verdad es que la opción del Ibiza me gustaba mucho porque tiene un proyecto muy ambicioso. Y con la idea del entrenador y con mi perfil creo que era el sitio idóneo para encajar. Por eso me he venido, no me lo pensé porque era la mejor opción», explicó el joven futbolista leonés de 21 años.

En lo que respecta a su manera de jugar, Iván Morante destacó: «Soy un jugador que creo que entiende bastante bien el juego, que tiene buena visión y, sobre todo, que tiene una capacidad de asociación que puede encajar perfectamente en el sistema de Javi Baraja». Asimismo, el mediocampista de la UD Ibiza, también recalcó: «Vengo de una categoría menos pero ya estoy preparado para estar aquí. Creo que ya era el salto que necesitaba en mi carrera para ir al fútbol profesional. Soy un jugador muy ambicioso y para mí es una ilusión enorme. Vengo para darlo todo y aportar mucho».

El mediocentro ya tuvo ayer la ocasión de disfrutar de sus primeros minutos con la UD Ibiza frente al Mallorca B.