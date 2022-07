El delantero Nany Dimata, según ha avanzado este lunes el diario Sport, del grupo Editorial Prensa Ibérica, al igual que Diario de Ibiza, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la UD Ibiza. Según adelanta el rotativo catalán, el futbolista belga, adquirido en propiedad por el RCD Espanyol tras el ascenso a Primera División, no cuenta para Diego Martínez y buscará protagonismo en Segunda División en el conjunto ibicenco que entrena Javi Baraja, donde jugará en calidad de cedido.

Según detallan en el diario Sport, el club 'periquito' quiere agilizar la operación salida y Nany Dimata, uno de los descartes de Diego Martínez, "hará las maletas rumbo a Ibiza". El delantero se marchará "cedido" al conjunto celeste "en busca de los minutos que no ha tenido como blanquiazul", aunque de momento ha viajado con el resto de la expedición al stage de Marbella.

El preparador gallego del Espanyol dejó claro desde su llegada con quién no contaba. Y el delantero belga, aunque de origen congoleño, no entraba en sus planes y su futuro pasa por la UD Ibiza. Su préstamo al conjunto balear está cerca de cerrarse, en un movimiento que beneficia a las tres partes, dado que desde su llegada Dimata no ha conseguido tener ese protagonismo que anhelaba en el club catalán. Bajo la alargada sombra de Raúl de Tomás, el ex del Anderlecht pasó a ser propiedad del Espanyol tras la opción de compra obligatoria de 2,2 millones incluida en su préstamo en la campaña 2020-21.

La pasada temporada Nany Dimata llegó en invierno y en la categoría de Plata disputó algo más de 1.000 minutos repartidos en 19 partidos, en los que marcó cinco goles y dio una asistencia. Sin embargo, en Primera División Vicente Moreno contó menos con él y pese a jugar los mismos encuentros -17 de Liga y dos de Copa- su minutaje se redujo a la mitad.