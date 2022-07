Andrea Romero: "En este año 2022 han sido todo alegrías y me siento muy contenta"

La atleta formenterense Andrea Romero, flamante campeona nacional en categoría Sub-23 en los 5.000 metros, con medalla de oro compartida con Carmen Riaño en la final del Campeonato de España 2022, celebrado recientemente en Santander, y también nueva recordwoman nacional Sub-23 en los 2.000 metros tras pulverizar hace solo unos días el cronómetro en Mallorca en el Mitin Illes Balears, disfruta con delectación de sus triunfos y goza en Formentera con todo merecimiento de las placenteras sensaciones del trabajo bien hecho. No en vano, la deportista pitiusa del Club Juventud Atlética de Elche, en su último año antes de dar el salto a la categoría absoluta, ha vivido una temporada gloriosa que difícilmente olvidará, en la que también se ha proclamado en este 2022 campeona de España en la modalidad de campo a través y en la de los 3.000 metros en pista cubierta.

«La verdad es que en este año 2022 han sido todo alegrías, aunque también he pasado por mis momentos de bajón, que no muchos saben, porque no todo ha sido tan fácil. Pero los resultados han sido brutales y me siento muy contenta porque ha sido un año muy bonito», afirma con orgullo Andrea Romero, que también destaca: «Y eso que hace dos meses estaba un poco tocada y pensaba que no iba a poder remontar en la temporada al aire libre. Y al final creo que me ha salido casi que mejor de lo que esperaba».

En cuanto al título nacional que mejor sabor le ha dejado esta temporada, la atleta de Formentera señala que, sin duda, se queda con la medalla de oro en el Campeonato de España de Cross.

«La que mejor sabor me ha dejado fue la del Cross porque no me la esperaba para nada. Ese día por la mañana no me sentía bien ni había entrenado para como yo quería estar. Y además en Navidades estuve un poco enferma y no me veía motivada, me veía al 70% y no al 100% para competir. Y luego, durante la carrera, cuando me vi delante y gané, la satisfacción que sentí fue inmensa», asegura Andrea Romero, que además, manifiesta: «También me ha dado mucha alegría la medalla de oro en los 5.000 metros al aire libre en Santander. Sabía que una medalla iba a tener, pero igual no era la que yo quería tener. Y, al final, mira, pues un empate no me lo habría imaginado nunca, pero estoy muy contenta con el oro compartido para las dos, que creo que es más justo».

Recompensa al trabajo anterior

En lo que respecta a la fórmula mágica que ha empleado este año en su plan de entrenamiento para estar peleando por lo más alto del podio en todas y cada una de las competiciones en la que ha participado, Andrea Romero detalla: «La verdad es que no lo sé bien del todo. Pienso que este año ha sido como una hucha en la que todo lo que he trabajado en años anteriores se ha quedado ahí recogido y ha salido y se ha visto reflejado. También me ha ayudado que soy Sub-23 de último año y las ‘cracks’ que tenía por delante el año pasado están todas ya como absolutas. Yo me quedo este año en que he mejorado también a nivel de entrenos porque siempre me costaba un poco. Yo compito muy bien, pero luego en los entrenos es como que me cuesta estar al 100& en cuanto a ritmo altos y demás. Y este año he intentado mejorar mucho en eso, y la base ha sido mucho mejor, así como la continuidad y el hecho de no tener lesiones desde el covid, lo que ha hecho que me sienta bien y que esté mucho mejor».

A la espera de citación para los Juegos Mediterráneos 2022

Con la temporada al aire libre cerrada en España, Andrea Romero está ahora a la espera de saber si entra en la lista de la selección española Sub-23 para los próximos Juegos Mediterráneos 2022, que se celebrarán en Italia durante el mes de septiembre. «Estoy pendiente de que me digan en unas dos semanas si me cogen para ir a los Juegos Mediterráneos. Yo tengo la mínima para las distancias del 1.500 y del 5.000, y tengo la esperanza de que me llamen para una u otra porque he hecho una buena temporada y he demostrado que estoy en un buen estado de forma, pero no sé seguro si me llamarán y estoy un poco a la espera. Pero, si me eligen, me gustaría hacer allí un buen papel», señala la rutilante atleta formenterense.