El técnico alicantino Vicente Fernández toma las riendas del equipo regional de la SRC Peña Deportiva tras la salida de Christian Carranza el pasado mes de junio, según informa en un comunicado el club de la Villa del Río. “Tengo muchas ganas de empezar esta temporada. La verdad es que he recibido ofertas de otros clubes, pero la propuesta que me ha hecho Marc de Val es la que más me ha convencido y ahora solo pienso en hacer una gran campaña junto a mi cuerpo técnico”, ha asegurado el nuevo entrenador peñista.

Fernández, de 55 años, regresa así al club en el que colgó la botas como futbolista. Tras su retirada, el técnico entrenó a varios equipos de la cantera peñista y a los equipos regionales de la Penya Independent, el Sant Carles y el Portamany. En éste último club, dirigió el banquillo del primer equipo durante seis temporadas y se clasificó, hasta en dos ocasiones, para jugar el playoff de ascenso a Tercera División. Te puede interesar: Deporte local El técnico Christian Carranza dice adiós a la Peña Deportiva En su etapa como jugador, Fernández llegó a la isla de Ibiza a través de la ya desaparecida Sociedad Deportiva Ibiza y defendió los colores de este equipo durante cinco temporadas, tres de ellas en la antigua Segunda División “B”. Tras su paso por la isla, fichó por el Eldense y, finalmente, volvió a Ibiza para terminar su carrera en el primer equipo de la Peña Deportiva jugando una temporada en Segunda “B” y dos en Tercera, concluye el comunicado del club.