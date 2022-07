La Peña Deportiva sube a la fisioterapeuta Carla Moro

Tras una temporada trabajando en las secciones inferiores del club, Carla Moro sube al primer equipo y se incorpora al cuerpo técnico de Manolo González en calidad de fisioterapeuta de la primera plantilla de la Peña Deportiva.

«Espero que el aporte de mi trabajo ayude a sacar el máximo rendimiento a los jugadores, y trabajaré mano a mano con mis compañeros del cuerpo técnico, apoyándoles en todo lo que sea necesario para lograr los objetivos de esta temporada», comentó la nueva fisioterapeuta del conjunto santaeulaliense de Segunda RFEF.

Inés Marí continúa otro año

Asimismo, desde la entidad de la Villa del Río han confirmado también a través de un comunicado que Inés Marí seguirá una temporada más vinculada al club y al frente de los servicios de fisioterapia de la Peña Deportiva.

Marí ha formado parte del cuerpo técnico del primer equipo durante las últimas cuatro temporadas y ha sido una pieza clave en los ‘play-off’ de ascenso a Segunda División y a Primera RFEF, aunque, no obstante, a partir de la temporada que viene, cederá su puesto en el banquillo que dirige Manolo González a Carla Moro.

«Ha sido una decisión muy difícil, he pasado unos años increíbles trabajando con el primer equipo, pero ahora mismo necesito un poco más de tiempo para proyectos personales y es por ello que, de mutuo acuerdo con la secretaria técnica del club, he decidido dar un paso al lado y apartarme de la rutina del primer equipo. Carla es una gran profesional y creo que no hay nadie mejor para ocupar mi puesto», señaló Inés Marí.

Como hasta ahora venía haciendo s, Inés Marí seguirá al frente de los servicios de fisioterapia del la Peña Deportiva y, además, se incorporará también a la dinámica de todas las secciones de la entidad santaeulaliense.