Zé Carlos: «Soy un jugador rápido y muy inteligente para mi posición»

Zé Carlos, nuevo jugador de la UD Ibiza, ya figura a todos los efectos como integrante de la plantilla celeste, tras ser presentado este martes oficialmente por el club ibicenco, en un acto en el que el futbolista luso estuvo acompañado en la sala de prensa de Can Misses por el presidente Amadeo Salvo y por Miguel Ángel Gómez, director deportivo de la entidad isleña. En su primera intervención ante los medios de comunicación, Zé Carlos aseguró que su decisión de venir a Ibiza se debe a que piensa que «las personas de la UD Ibiza son gente ambiciosa», al igual que él. «Me gustó mucho la gente con la que hablé. Me han dicho que es un buen proyecto y estoy listo para empezar», indicó el jugador porteño, que llega al club ibicenco cedido por una temporada desde el Sporting de Braga portugués, aunque con una opción de compra al finalizar la temporada.

«Me siento muy bien. Cuando una persona siente que es importante, se siente bien. Y yo me siento bien aquí. Tenía muchas ganas de venir y estoy muy contento», afirmó el nuevo lateral diestro de la escuadra celeste, que entre las posibles diferencias que existen de la Primera División lusa a la Segunda División española, señaló que aquí, en LaLiga SmartBank, «se puede jugar un poquito más», aunque cree que tendrá que comprobarlo en vivo.

En cuanto a su perfil como jugador, el nuevo lateral derecho de la UD Ibiza detalló: «Creo que soy un jugador muy inteligente para mi posición. Me gusta muchísimo jugar con el balón, soy rápido y me gusta atacar. Soy bueno también en la defensa, pero me gusta mucho jugar, que eso es lo más importante. Yo soy uno más para ayudar a la UD Ibiza a lograr sus objetivos».

Seguimiento desde hace tiempo

Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, manifestó que Zé Carlos es un futbolista por el que el club ya venía mostrando interés desde hace algún tiempo.

«Es un jugador en el que ya venía trabajando la dirección deportiva. Creemos que es un jugador con una proyección muy grande, con muchas ganas de crecer dentro del mundo del fútbol profesional y con un perfil que creo que nos viene muy bien y que va a gustar mucho a la afición del Ibiza», matizó el máximo dirigente del club celeste.

Armando Shashoua firma con la UD Ibiza hasta 2025

El joven mediocentro, de 21 años, llega a la entidad ibicenca libre, tras dejar al Atlético Baleares

La UD Ibiza hizo público en la tarde de ayer lo que ya era un secreto a voces, al anunciar de forma oficial el fichaje del joven mediocentro británico Armando Shashoua, de 21 años, que llega libre procedente del Atlético Baleares, de la Primera RFEF, tras hacer efectiva el jugador una cláusula liberatoria en su contrato que le permitía salir del club mallorquín en caso de tener una oferta de un equipo de superior categoría.

Nacido en Londres, Shashoua se formó en las categorías inferiores del Tottenham Hotspur, al que llegó con apenas siete años. Allí pasó cerca de doce temporadas en las diferentes categorías del conjunto londinense. Posteriormente dio el salto al fútbol español al firmar por el Atlético Baleares en el mercado invernal de la temporada 2019-2020.

Con su fichaje hasta 2025, la UD Ibiza se adelanta «a varios equipos punteros» del país, ya que desde hace varios días el Real Madrid le pretendía para reforzar el Castilla, según se publicaba en Bernabéu Digital.