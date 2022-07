Zé Carlos, nuevo jugador de la UD Ibiza: "Cuando una persona siente que es importante, se siente bien. Tenía muchas ganas de venir"

Zé Carlos, nuevo jugador de la UD Ibiza, ha sido presentado este martes oficialmente como integrante del plantel que dirige esta temporada el técnico Javi Baraja. El futbolista luso, que ha estado acompañado en la sala de Can Misses durante el acto ante los medios por el presidente Amadeo Salvo y por Miguel Ángel Gómez, director deportivo del club, ha asegurado que su decisión de venir a Eivissa se debe a que "las personas de la UD Ibiza son gente ambiciosa", al igual que él.

"Me gustó mucho la gente con la que hablé. Me han dicho que es un buen proyecto y estoy listo para empezar", indicó el jugador porteño, que llega al club ibicenco cedido por una temporada desde el Sporting de Braga portugués, aunque con una opción de compra al finalizar la temporada.

"Me siento muy bien. Cuando una persona siente que es importante, se siente bien. Y yo me siento bien aquí. Tenía muchas ganas de venir y estoy muy contento", afirmó el nuevo lateral diestro de la escuadra celeste, que entre las posibles diferencias que existen de la Primera División lusa a la Segunda División española, aquí en LaLiga SmartBank "se puede jugar un poquito más", aunque tendrá que comprobarlo.

"Creo que soy un jugador muy inteligente para mi posición. Me gusta muchísimo jugar con el balón". Zé Carlos - Jugador de la UD Ibiza

"Tengo que verlo con mis ojos para después poder hablar, pero me gusta mucho el fútbol español", subrayó Zé Carlos.

En cuanto a su perfil como jugador, el nuevo lateral derecho de la UD Ibiza detalló: "Creo que soy un jugador muy inteligente para mi posición. Me gusta muchísimo jugar con el balón, soy rápido y me gusta mucho atacar. Soy bueno también en la defensa, pero me gusta mucho jugar, que es lo más importante".