Poveda: «El ‘play-off’ hay que soñarlo, trabajarlo e ir a por ello, ¿por qué no?»

Darío Poveda, nuevo atacante de la UD Ibiza, ya ejerce oficialmente a todos los efectos como nuevo jugador del club ibicenco, aunque en calidad de cedido por el Getafe CF por una temporada, tras ser presentado este miércoles con todas la de la ley en el estadio de Can Misses, en un acto en el que el delantero alicantino estuvo acompañado por Amadeo Salvo, presidente del club, y por Miguel Ángel Gómez, director deportivo de la entidad isleña.

En su comparecencia de presentación ante los medios de comunicación, Darío Poveda aseguró que, a pesar de contar con ofertas de otros equipos que estaban interesados, se ha decidido a venir a la UD Ibiza porque le gusta «la ambición» y porque ha sentido que aquí «el proyecto es ambicioso».

«Vengo de un par de años flojos después de mi lesión y he venido aquí porque quiero volver a disfrutar y recuperar mi mejor nivel», destacó Darío Poveda, antes de apuntar: «El proyecto me ha gustado mucho y aquí solo quiero disfrutar, trabajar y dar todo lo mejor de mí».

En cuanto a la recuperación de su lesión de rodilla, Poveda indicó que, a pesar de que ha sido larga, ahora ya está «perfecto».

A luchar por el 'play-off' de ascenso con la UD Ibiza

El nuevo atacante del plantel celeste declaró de cara a esta temporada con la UD Ibiza que no ve imposible llegar a pelear por el ‘play-off’ de ascenso.

«Primero hay que marcarse unos objetivos. Y después de cumplirse esos ciertos objetivos habrá que ver dónde se puede llegar, pero, por supuesto que sí, ¿por qué no?», aseveró el punta alicantino en relación a la posibilidad de disputar la fase de ascenso a Primera División, al tiempo que matizó: «Si el proyecto es ambicioso, y todos aquí creo que somos bastante ambiciosos y tenemos ganas de conseguir algo grande, ¿por qué no soñarlo, no? Hay que soñarlo, trabajarlo e ir a por ello».

A la hora de pensar en su temporada con la UD Ibiza, Darío Poveda indicó que llega al club «muy motivado».

«Me siento muy bien y me siento muy motivado. Estoy muy feliz de venir aquí y solo puedo decir que únicamente tengo ganas de trabajar, de que empiece la Liga y dar todo de mí», subrayó el nuevo delantero del cuadro isleño, que reconoció que como «más a gusto» se siente en el terreno de juego a la hora de competir es actuando «como delantero centro»: «Creo que es mi posición natural. Pero, durante años atrás, cuando me he estado formando, pues también he jugado en diferentes posiciones. He jugado en banda y de mediapunta. Y creo que me puedo adaptar a cualquier posición. Al final da igual la posición en la que juegues porque todos es entender el juego. Y, mediante el trabajo, las cosas salen. Da igual que juegues arriba, en banda o de central».

Por su parte, Amadeo Salvo, máximo dirigente de la UD Ibiza, valoró la incorporación de Darío Poveda, del que afirmó que «era un jugador que necesitábamos».

«Es un delantero centro de referencia. Y creemos que es un perfil que íbamos buscando. Es un jugador que, por su trayectoria, es muy codiciado y está muy cotizado. Ha jugador en Primera y en Segunda División, y, por lo tanto, creemos que es el perfil idóneo para ser uno de los integrantes del ataque de la UD Ibiza», aclaró el presidente del club celeste.

Miguel A. Gómez: «A Darío Poveda siempre le hemos deseado»

El director deportivo de la UD Ibiza, Miguel Ángel Gómez, por su parte, afirmó sobre Poveda: «Darío, deportivamente, es un jugador del que conocemos su trayectoria y que nos va a aportar varios perfiles dentro del terreno de juego. Es un futbolista que es capaz de jugar en varias posiciones y que siempre hemos deseado». «Estamos súper contentos y le agradecemos también a él que valore nuestro proyecto y que haya apostado por nosotros. Estamos deseando verlo en el campo y aportando goles, que, al final, es de lo que viven los delanteros», recalcó Miguel Ángel Gómez.