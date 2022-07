Gabriela Dorado y Nicolás García, del Budoka Ibiza, campeones de España

Gabriela Dorado y Nicolás García, luchadores del Club Budoka Ibiza, se han proclamado campeones de España de kickboxing en la cita nacional que se ha celebrado este fin de semana en tierras andaluzas, concretamente en la ciudad de Córdoba.

En el que aseguran que ha sido el Campeonato de España con más cantidad de participantes y calidad de los celebrados en toda la historia del kickboxing nacional, los dos luchadores de Ibiza han brillado durante toda la competición por el alto nivel que han mostrado en sus combates.

La ciudad de Córdoba fue el escenario en el que se reunieron las delegaciones de 17 Comunidades Autónomas, con más de 1.400 inscritos para el campeonato. Balears, que tuvo un papel destacado en el evento, logró traerse un total de 26 medallas entre todas las modalidades de tatami y ring sport.

La expedición ibicenca se desplazó con seis deportistas del Budoka y de la Escuela de Tecnificación de la FBK, guiados por el director general, Mario Segovia, y dirigidos por el seleccionador balear y un técnico deportivo.

El nivel que mostraron los deportistas seleccionados durante el vento en tierras cordobesas fue muy elevado, tal y como quedó de manifiesto con el gran número de medallas que obtuvieron, a pesar del gran nivel de los participantes en la competición, por lo que supuso toda una gesta nada fácil de conseguir el mero hecho de colarse en una final.

Prueba de ello y de la alta competencia en este Campeonato de España la encontramos en que uno de los favoritos ibicencos como Jordi Marí, miembro de la selección española, pese a conseguir dos medallas en esta cita nacional, no pudo llegar a alcanzar lo más alto del podio en ninguna de las dos especialidades que competía.

Buen papel de la féminas

Cabe destacar, por otro lado, el buenísimo papel de las mujeres de la expedición, dado que lograron cuatro de las ocho medallas que los ibicencos del Club Budoka se han traído a casa.

En cuanto al medallero, quedó configurado con los oros de Gabriela Dorado (+65kg en Kicklight Old Cadet) y de Nicolás García (+69kg en Pointfight Old Cadet), así como con las platas de Selena Damache (-60kg Kicklight Old Cadet), Nicolás García (+69kg Lightcontact Old Cadet) y Jordi Marí (- 69kg en Lightcontact Old Cadet).

Las medallas de bronce corrieron en este caso a cargo de Selena Damache (-60kg Pointfight Old Cadet), Ainara García (-65kg Lightcontact Júnior) y de Jordi Marí (-69kg Pointfight Old Cadet).