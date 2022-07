El delantero madrileño Chema Moreno de 29 años formará parte de la Peña Deportiva la temporada que viene, según ha informado este lunes el club.

Moreno, procede de la UD Alzira, donde disputó un total de 34 partidos, 32 de ellos como titular y anotó 7 goles en 2.754 minutos. El delantero fue "una pieza clave del conjunto valenciano" y "llega a Santa Eulària para seguir progresando como jugador", destacan desde la Peña.

Antes de llegar a la UD Alzira, el madrileño, que cuenta con una larga trayectoria en la antigua Segunda División “B”, vistió los colores de equipos como el CF Badalona, el CD Izarra o el CDA Navalcarnero, o la AD Alcorcón, entre otros.

“Ha sido una decisión tomada con el corazón. He apostado por Manolo porque es un entrenador que conozco y que sabe todo lo que puede sacar de mí y el proyecto deportivo que me han ofrecido es muy interesante. Me han hablado muy bien de la Peña y creo que tanto yo como el club tenemos ganar de crecer y hacer grandes cosas”, asegura el nuevo delantero de la Villa del Río en un comunicado