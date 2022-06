Sergio Tortosa, director deportivo del CD Ibiza: «Es complicado tener al que tú quieres y al que te gusta»

El CD Ibiza continúa trabajando en la confección de su plantilla para la próxima temporada 2022-23, la segunda campaña que el club rojiblanco competirá en la Segunda RFEF. Tras una temporada de estreno en la categoría, en la que el equipo ibicenco acabó siendo una de las grandes revelaciones del Grupo-3, ahora la entidad que preside Antonio Palma quiere dar un paso adelante en su crecimiento. Y en este año de reválida, según afirma Sergio Tortosa, director deportivo del CD Ibiza, de lo que se trata es de «poder mejorar los resultados» del pasado curso, tras rozar y quedarse en la última jornada a las puertas del ‘play-off’ de ascenso. Eso, por una parte. Y por otro lado, el objetivo inmediato ahora es «elevar el nivel y la calidad de la plantilla».

En este segundo aspecto de la línea de trabajo del club, Sergio Tortosa asegura que aún quedan por llegar entre «tres y cinco jugadores» para poder dar por cerrada la plantilla.

«Nos quedan tres o cuatro jugadores, e incluso cinco, dependiendo de cómo esté el mercado, del cuadro económico y de las necesidades. No es fácil encajarlo todo y ahí es donde estamos trabajando», señala el director deportivo de los ibicencos, al tiempo que aclara: «Estamos hablando de un mediocentro, de un extremo zurdo, de un segunda punta y de un delantero. Más o menos, aunque nos puede entrar algún otro jugador diez que nos pueda encajar».

Pretemporada, el 20 de julio

Con el inicio de la pretemporada previsto para el 20 de julio, Sergio Tortosa apunta que espera tener cerrada la plantilla que dirigirá por segundo año el técnico Raúl Garrido en las próximas tres semanas.

«Entre las renovaciones y los jugadores que ya hemos incorporad, yo creo que la cosa está bastante bien. El objetivo de la nueva plantilla es mejorar los números del año pasado. Y para eso estamos mejorándola. Para que sea más competitiva», suscribe Tortosa, que también matiza: «A partir de ahí, vamos a ver lo que pasa. El año pasado fuimos una de las revelaciones de la categoría, porque no olvidemos que éramos nuevos. Y este año queremos dar un pasito adelante. Y por eso queremos gente con jerarquía y con experiencia, y gente joven y con hambre, que haya una mezcla de todo para que el equipo sea lo más competitivo posible».

El mercado, complejo y difícil

No obstante, el director deportivo del CD Ibiza reconoce que la tarea en los despachos en lo tocante a los fichajes no está siendo nada fácil, dado que la competencia entre clubes es grande y porque en la Primera RFEF aún quedan banquillos por ocupar.

«Es complicado tener al que tú quieres y al que te gusta. Todos los jugadores están esperando a la Primera RFEF, como Juan Delgado y compañía», expone Sergio Tortosa, antes de explicar: «Lo que nos viene no creemos que nos mejore el nivel de la plantilla. Y, después, por otra parte, el hecho de que haya equipos que todavía no tienen entrenador en la Primera RFEF lo retrasa también todo. Los jugadores ahora mismo se creen todos que pueden entrar en la Primera RFEF, algo que no es fácil, porque todos no pueden entrar. Por eso estamos tratando de trabajar para ver si somos capaces de ir cerrando jugadores. Pero nos tiene que cuadrar bien todo».