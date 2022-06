Marc Tur ya está en EEUU para preparar el Mundial: «Sueño con las medallas»

El marchador ibicenco Marc Tur ya se encuentra en Estados Unidos, junto al equipo nacional de atletismo, para preparar durante las próximas tres semanas el Mundial de 35 kilómetros marcha que se disputará en Eugene (Oregón).

El atleta de Santa Eulària, que en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio quedó cuarto, a solo nueve segundos del bronce en los 50 kilómetros marcha, afronta «ilusionado y con muchas ganas» el Campeonato del Mundo, en el que sueña con la medalla que se le resistió en Japón hace justo un año.

En los últimos tiempos, el marchador de la Peña Deportiva está siendo reconocido tanto por su faceta deportiva como por los valores transmitidos fuera del deporte.

El pasado mes de abril fue galardonado con el premio al Mejor Atleta de 2021 otorgado por la Real Federación Española de Atletismo.

Su último reconocimiento llegó por parte del Consejo Superior de Deportes, que le entregó la Real Orden al Mérito Deportivo por su «compromiso con la igualdad» en el marco de la estrategia ‘Iguales en el Deporte’ y del Día del Orgullo LGTBI+. Y el pasado fin de semana se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato de España de 10.000 metros.

Desde ayer, el atleta de 28 años se encuentra en tierras norteamericanas de cara a la cita mundialista del próximo 24 de julio. «Nos vamos a concentrar en Colorado, en Boulder, una de las mecas del atletismo mundial. La primera semana será de adaptación y las dos siguientes para llegar en el mejor pico de forma posible», aseguró en declaraciones a EFE un Marc Tur que afronta su segundo Mundial tras el de Doha en 2019. «Este tiempo ha sido difícil porque no lograba adaptarme a los ritmos tan rápidos de los 35 kilómetros pero en cualquier caso voy con ganas y con mucha ilusión. Es un Mundial y después de lo que ocurrió en Japón estoy muy motivado. Espero que pueda demostrar todo el trabajo que llevo realizado», añadió.

Asimismo, el ibicenco explicó que el cambio de distancia «es muy grande» porque aunque son solo 15 kilómetros menos, «son mucho más rápidos». «Pasas de una competición de casi cuatro horas a dos horas y media y al final la gente que estaba haciendo 20 kilómetros están más adaptados a 35. Muchos han subido de distancia, ahora hay más especialistas y requiere esa parte de velocidad que me faltaba pero en la que estoy trabajando ahora», argumentó el marchador internacional.

En cuanto a las condiciones meteorológicas que encontrarán en la competición, afirmó que «en principio no va a haber ningún tipo de problema respecto al calor y humedad de las últimas competiciones, tanto en Doha como en Tokio». «Eugene tiene un clima bastante bueno, esperamos unos veinte grados en la competición y no va a ser un factor clave. Un factor a tener en cuenta será adaptarse al cambio horario que a mí, en Japón, me afectó mucho. También llegar en el mejor estado de forma en el día clave a la hora h», subrayó el atleta de la Villa del Río.

Marc Tur reconoció que su «sueño» es alcanzar las medallas: «Desde luego que sí. Estoy entrenando para ello. Es un año un poco diferente por la adaptación, quedan cosas por mejorar, pero cuando sales en un campeonato así sales a ganar y tienes que dar el cien por cien. Voy con todas mis ganas de estar ahí adelante».

Por último, el ibicenco espera disputar el Europeo de Múnich a su regreso de EEUU: «Sí, esa es la idea. Es una gran oportunidad de conseguir una medalla pero en cualquier caso lo principal es el Mundial. Primero me fijo en Eugene y después empezaré a pensar en Múnich».