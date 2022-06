Álex Prats se cuelga la plata en la segunda prueba del Europeo

El joven piloto ibicenco Alejandro Prats Palau conquistó la medalla de plata en la segunda prueba del Campeonato de Europa de Motonáutica disputado en la localidad de Elk, en Polonia.

El piloto del Motoclub de Formentera i Ibiza se midió con los mejores pilotos a nivel europeo y brilló con luz propia tras obtener un cuarto puesto en la ‘pole’, con un tiempo de 1.43.89, y escalando hasta la segunda posición de la general en las mangas de carrera. «Desde la Real Federación Española de Motonáutica queremos darte la enhorabuena. ¡Grande Álex!». El piloto ibicenco, por su parte, aseguró: «Muy contento con el fin de semana que he tenido. Sabía que podía estar ahí arriba aunque no me lo iban a poner nada fácil. Con ganas de volver a España para disputar la carrera esta semana en Gijón».