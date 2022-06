Toni Colomar: «Competir en casa y acabar campeón ha sido algo fantástico»

El regatista del Club Náutico Santa Eulalia (CNSE) Toni Colomar, flamante campeón de España de Raceboard en la cita celebrada estos días en aguas de Santa Eulària, saborea con alegría y emoción su gran triunfo en el evento nacional. El windsurfista santaeulaliense confiesa a Diario de Ibiza que la experiencia ha sido para él y para el CNSE «plenamente satisfactoria».

«La verdad es que me siento muy bien por competir y haber quedado campeón de España en casa. La última vez que yo competí aquí en Ibiza en un Nacional fue en 1994. Así que, imagínate. Para mí ha sido un campeonato de España muy divertido. Y acabar campeón ha sido algo fantástico», explicó el regatista del CNSE, que también detalló: «Ha sido un campeonato en el que hemos tenido viento de todo tipo y hemos hecho regatas de todas las clases, como por ejemplo de larga distancia, que no se suelen hacer en los nacionales y que nosotros aquí la hemos tenido como innovación. Y todo el mundo se ha ido súper contento».

En cuanto al desarrollo de las pruebas, Colomar destacó: «Yo siempre he navegado mejor con un poquito más de viento, que es como más cómodo me siento, pero en esta regata he conseguido hacer casi los mismos primeros puestos con mucho viento que sin viento. Si quieres ganar un campeonato de España e ir bien en las regatas internacionales hay que saber navegar y defenderse con toda clase de vientos. Y aunque he participado sin estar muy entrenado, creo que me ha ayudado que el hecho de que hiciera viento, ya que no he tenido que remar tanto con los brazos ni ha sido tan físico el esfuerzo».

Finalmente, Colomar manifestó la importancia que ha tenido el hecho de poder dejar el título de campeón nacional de Raceboard en Santa Eulària.

«Ganar en casa y en un campeonato que también he organizado yo es doblemente satisfactorio para mí y para el club», confirmó.