Carlos Cristeto seguirá luciendo galones de capitán en la Peña Deportiva. El centrocampista salmantino ha llegado a un acuerdo con la secretaria técnica del club de Santa Eulària para seguir vistiendo la elástica peñista una temporada más, según ha anunciado este lunes en un comunicado la entidad de la Villa del Río.

Cristeto, de 28 años, llegó a Santa Eulària en 2018 y se ha convertido en estos años en uno de los jugadores más queridos en el club y en el municipio. Desde que llegó, el mediocentro ha militado en Tercera División, la antigua Segunda División B y la actual Segunda RFEF.

Además, su participación se considera clave en los dos 'play-off' que ha disputado con la entidad de la Villa del Río, uno a Segunda División y otro a Primera RFEF. Durante la campaña anterior llegó a disputar 26 partidos, 24 como titular y acumuló un total de 2.016 minutos pese a la lesión en el menisco que le obligó a estar fuera del terreno de juego durante varias jornadas de la segunda vuelta de la liga regular.

"Esta es mi casa. Me he sentido querido y valorado desde el primer día y aquí he vivido grandes momentos tanto en lo personal como en lo profesional. Este club es una familia y en estos últimos años, hemos hecho grandes cosas. Espero poder seguir aportando lo mejor de mí en la siguiente temporada para lograr cumplir los objetivos que nos marquemos”, ha comentado el jugador tras su renovación con la Peña Deportiva.