El Can Cantó disfruta de su aniversario

El Can Cantó y toda la familia del mundo de la canasta en Ibiza con alguna vinculación al club de Vila disfrutaron este sábado en el pabellón de Es Pratet de una jornada mágica de convivencia y baloncesto para conmemorar a lo grande los 25 años de su fundación. Y es que el programa de actividades para celebrar la efeméride de su aniversario no ha dejado indiferente a nadie, fuera cual fuese la edad de los participantes en el evento.

Jacinto Real, en nombre del Club Esportiu Can Cantó, explicó a Diario de Ibiza que la jornada de actividades para conmemorar el 25º aniversario de la entidad «resultaron un éxito», permitiendo a los participantes disfrutar de una auténtica reunión festiva.

«El memorial de la Osa, al que en este 25º aniversario se le ha dado un carácter abierto y no competitivo, sin marcadores finales, ha contado con la participación de más de 260 niños y niñas de todas las categorías, que han disputado sus partidillos con los equipos del Can Cantó, S’Olivera y Sa Bodega», indicó el representante del Can Cantó, al tiempo que comentó: «Durante la jornada nos ha visitado Elisa Aguilar y la actividad de la mañana ha finalizado con la entrega de una camiseta conmemorativa a todos los participantes».

Asimismo, el presidente del Can Cantó se mostró muy satisfecho por el buen ambiente que disfrutaron también durante el turno de la tarde, en la que se cerraron los actos deportivos de conmemoración con la celebración de los partidos de ‘Leyendas del Can Cantó’ masculino y femenino.

«Los actos se cerraron con dos partidos, masculino y femenino, que contaron con la presencia de exjugadores y exjugadoras que han participado durante estos 25 años en la historia del club, y con la participación de un combinado femenino del PDV», resumió Jacinto Real, que además detalló: «Para finalizar la jornada a las 20.00 horas se desarrolló una mesa redonda sobre aspectos psicológicos del deporte escolar, con la participación de Paco Vázquez, Elisa Aguilar, Irati Etxarri, Ana Varela y el psicólogo Pep Toni Roman, que fue moderado por Pepe Boned».