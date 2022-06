El Can Cantó celebra 25 años como club de bàsquet de referencia

El mundo de la canasta en Ibiza está de enhorabuena estos días e inmerso por completo en el disfrute de las celebraciones de los actos de conmemoración del 25º aniversario del Club Esportiu Can Cantó, entidad deportiva de referencia en la isla y que mantiene activamente un impagable trabajo de formación con la cantera de jóvenes promesas del baloncesto ibicenco.

Así las cosas, las actividades del programa de celebraciones por el 25º el aniversario de la fundación del Can Cantó arrancaron este viernes en Vila con un emotivo acto institucional de homenaje al club que se celebró en la plaza infantil de la calle Abad y Lasierra, donde fueron inauguradas unas nuevas canastas ‘customizadas’ con una leyenda conmemorativa en recuerdo de tan histórica efeméride de la entidad, en una amena ceremonia que contó entre sus invitados de honor con la presencia del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y de la concejala de Deportes, Elena López.

«El aniversario de los 25 años de la fundación es una fecha muy emotiva porque es un resumen de la historia del club desde que nació en Can Cantó hasta la actualidad», explicó a Diario de Ibiza sobre la evolución de la entidad Jacinto Real, presidente del CE Can Cantó, antes de destacar: «Hoy en día el Can Cantó es el club con más licencias federativas en el municipio de Ibiza. Y tiene su desarrollo no solo en Can Cantó, sino también en los colegios de Es Portal Nou y de Sa Graduada. Desde sus inicios a la actualidad el club ha crecido hasta superar las 200 fichas de jugadores de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas».

Y es por tal razón por la cual el Can Cantó ha decidido apostar fuerte por un programa de actividades de calado, en el que no faltarán partidos de baloncesto en la jornada de hoy sábado ni charlas con grandes figuras del mundo del baloncesto, como es el caso de Elisa Aguilar, con un amplio currículum en el medallero de la selección española y una dilata trayectoria profesional en la Liga, la Euroliga o la NBA, o de Irati Etxarri, una de las jóvenes promesas de la Liga femenina y mejor jugadora esta temporada de la competición nacional.

«Para un club como el nuestro, que siempre ha tenido la dificultad de no contar con un pabellón donde entrenar, que haya pasado 25 años y sea el segundo club de la isla con más licencias es todo un motivo de orgullo. Han sido muchos los niños que han pasado por este club y algunos incluso han llegado a debutar con la selección española en las categorías inferiores», valoró Jacinto Real, que recordó que hoy sábado se celebra de 9 a 14 horas el Torneo Memorial de la Osa, en Es Pratet, así como los partidos de ‘Leyendas Can Cantó’, masculino y femenino, mientras que a las 20.00 horas, tendrá lugar en el pabellón una mesa redonda destinada a los padres y madres de jugadores.