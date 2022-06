El método de Javi Baraja para la UD Ibiza: un equipo equilibrado y con mente ganadora

La UD Ibiza presentó ayer de manera oficial a su nuevo entrenador para la próxima temporada en Segunda División, el vallisoletano Javier Baraja. El técnico de 41 años estuvo arropado por el presidente del club, Amadeo Salvo, y el nuevo director deportivo, Miguel Ángel Gómez, quienes destacaron las «cualidades» del joven preparador procedente de la cantera del Real Valladolid y su «talento» para liderar el proyecto celeste.

«Vértigo no tengo ninguno. Es una oportunidad que hay que trabajarla. Parte de ese éxito es la confianza en lo que haces y confianza en el jugador, con una mentalidad formadora. Es un reto para mí y confío en que el rendimiento del equipo va a ser muy alto», explicó el exfutbolista y hermano de Rubén Baraja, que llega a la UD Ibiza con el «único objetivo» de que el equipo «acabe el año mucho mejor que el pasado». «Este es un club en expansión y mi objetivo es sacar el máximo rendimiento al jugador y acabar lo más arriba posible», añadió Baraja, cuyo método de juego es «trabajar, trabajar, trabajar y entender al jugador y por qué ciertas cosas del juego no salen como esperas». «Seguramente será una experiencia muy buena para mí y para mi cuerpo técnico para ayudar al club, que tiene un margen de mejora fantástico», añadió en la rueda de prensa celebrada en el Estadio Can Misses.

Por lo que respecta a su filosofía de juego, Baraja subrayó en varias ocasiones el concepto «equilibrio» como base fundamental para conseguir resultados. «El equilibrio te da la confianza y la confianza, los puntos. Si un equipo marca mucho pero recibe va a generar dudas. Yo soy muy partidario de tener un equipo muy equilibrado, que se sienta sólido, que compita en cada estadio, que nos ganemos el respeto del rival, como pasó el año pasado en casa. Y fuera, ser un equipo rocoso con opciones siempre de ganar. Estamos trabajando en ciertos retoques, creo que va a quedar un equipo súper competitivo, con una seña de identidad. Este año tenemos que dar un paso adelante, seguir ganándonos el respeto de los rivales pero ganando fuera, que es el debe que tiene el equipo», argumentó.

Sobre los objetivos clasificatorios, se mostró cauteloso y advirtió de la igualdad de una competición «tan volátil que un día estás en ‘play-off’ y otro casi en descenso». «Cuando empieza la Liga, hay 16 equipos de los 22 que creen que van a ascender, por historia, por presupuesto, por aspiraciones… Pero la realidad después es que siempre hay un corte. El Ibiza hizo un gran trabajo y se metió en ese primer corte, luego hay subidas y bajadas que determinan su puesto final, pero no nos tiene que obsesionar dónde acabemos sino que trabaje bien a diario y el fin de semana», señaló Baraja, quien prefiere no marcar un objetivo. «Lo que hay que manejar son las cabezas de los chicos para que cuando estemos bien no se vuelvan locos y cuando estemos mal no sea un desastre. En esto el equilibrio también es importante», agregó.

Por último, el técnico pucelano aseguró que en Ibiza ha encontrado «ilusión y ganas» tanto con su llegada como con el crecimiento del club, «que dentro de sus limitaciones está creciendo en su justa medida». «El margen de mejora es muchísimo», concluyó.

Un técnico «con mucho talento»

Baraja llega a la UD Ibiza tras un año en blanco, después de poner fin a una larga etapa en Pucela, como jugador y entrenador, en la que clasificó al Valladolid Promesas para una fase de ascenso a Segunda División y, el curso siguiente, lo ascendió a Primera RFEF.

En este sentido, Amadeo Salvo reconoció que cuando MAG le propuso a Baraja como candidato le vino a la memoria la fase de ascenso a Segunda disputada en Málaga. «Aquel cuerpo técnico que encabezaba Pablo Alfaro nos planteaba que no quería al Valladolid B –que dirigía Javi Baraja– como cuarto clasificado porque jugaba muy bien al fútbol y era muy intenso. Y lo evitamos. Cuando Miguel Ángel me lo planteó me vino a la mente aquella fecha, y desde la primera entrevista me dio la sensación de que podía ser el entrenador de nuestro club. Creo que es el perfil idóneo, un entrenador joven, con hambre y con ganas de estar en la elite», explicó Salvo.

Por su parte, el director deportivo y valedor de Baraja destacó que el nuevo técnico celeste tiene «mucho talento, es metódico, exigente, es una persona empática y que le gusta el diálogo con el jugador». «Nos hace mucha ilusión que esté. Analizando la historia del club, siempre ha crecido con este tipo de entrenador, que tiene ambición pero que tiene que hacerse un nombre. Javi es un tío súper talentoso», puntualizó Gómez, que en el capítulo de fichajes ha reconocido que reforzarán diversas posiciones, sobre todo en el medio centro tras las salidas de Manu Molina y Javi Lara.

El central zurdo Álvaro García, segundo fichaje

El director deportivo del club celeste, Miguel Ángel Gómez, se mostró hermético en materia de fichajes «porque por experiencia hacer guiños públicos suele ser más perjudicial» en las negociaciones. Sin embargo, con una media sonrisa no pudo ocultar que el central zurdo Álvaro García se convertirá en el segundo fichaje tras el del portero italobrasileño Daniel Fuzato.

Álvaro García (Cuenca, 22 años) llegará procedente del RCD Espanyol tras una larga etapa en el Atlético de Madrid, previo paso por el Albacete. El defensor jugó el curso pasado 28 encuentros con el filial blanquiazul en Segunda RFEF y debutó con el primer equipo en la Copa del Rey. Además, disfrutó de nueve convocatorias en Primera División.

Mientras tanto, el capítulo de fichajes comienza a despertar. El director deportivo de la UD Ibiza reconoció que quieren «hacer las cosas a corto plazo» para que los jugadores «se reivindiquen» en pretemporada. Tras asegurar que reforzarán especialmente el mediocampo y los puestos donde se han producido vacantes, avisó de que pueden producirse «entradas y salidas» este verano, también de futbolistas con contrato.

«¿Bajas durante el verano? El que no apriete, seguro. Queremos que la gente venga al 200%. Si alguien piensa que por lo realizado el año pasado va a jugar, está equivocado. En el fútbol no se vive del pasado. Queremos elevar el rendimiento de toda la plantilla», indicó Gómez, quien puntualizó que la UD Ibiza no es «segundo plato de nadie» y que quien llegue lo tendrá que hacer «para sumar y multiplicar si es posible».