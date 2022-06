Mientras la mayoría de clubes del fútbol profesional va avanzando en la configuración de sus plantillas de cara a una pretemporada que arranca en dos semanas, la UD Ibiza mantiene desde hace demasiado tiempo un silencio total. Por el momento no ha comunicado un solo refuerzo y la presentación de su entrenador, Javi Baraja, se realizará mañana tras ser anunciado el pasado día 8. Hasta ahora, sólo han salido un puñado de nombres como posibles fichajes (Ignasi Vilarrasa, del Atlético Balears; Matheus Pereira, del Barça B; Álvaro García, del Espanyol B; o Daniel Fuzato, del AS Roma, cuya incorporación parece inminente), pero no hay confirmación. El club celeste carece a día de hoy de un departamento de prensa y los medios no tienen acceso a información ni entrevistas. El club tampoco ha anunciado su campaña de abonos de cara al próximo ejercicio 2022-23.