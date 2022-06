El guardameta cántabro Óscar Santiago Rumayor (Santander, 20/01/1991) y la SD Formentera han acordado la renovación para la próxima temporada en la que el equipo volverá a competir en Segunda RFEF. En la pasada temporada, 2021/22, Óscar fue una de las piezas imprescindibles de Míchel Alonso y finalizó la campaña con las siguientes cifras:

3.113 minutos jugados, 35 partidos disputados (33 liga y 2 Copa Federación), 32 goles encajados (media de 0,91 goles por partido) y 11 partidos imbatido.

En declaraciones al club, el entrenador Míchel Alonso destaca la importancia de su continuidad: “Muy contento con su renovación. La pasada temporada fue un jugador muy importante para el equipo y consideramos, que era una de las renovaciones prioritarias de la plantilla, por trayectoria y experiencia”.

A sus 31 años, Óscar Santiago, ha celebrado en declaraciones a la entidad rojinegra su renovación no sólo en el ámbito deportivo, sino también familiar: “Estoy feliz porque en Formentera me siento valorado y el reto me ilusiona. La confianza que me muestra el cuerpo técnico, la directiva y la afición, junto con mi confianza en cómo va creciendo el club, han sido clave para continuar la próxima temporada. Además, mi familia está encantada en la Isla y es un aspecto que también ha tenido mucho peso en la decisión”.