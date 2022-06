La Penya Independent hace historia y sube por primera vez a Tercera

La Penya Independent ya es oficialmente, por derecho propio y con total merecimiento, equipo de la Tercera RFEF. El conjunto de Sant Miquel hizo historia este domingo y logró por primera vez desde su fundación, hace unos cincuenta años, dar el salto a una categoría superior desde la Regional Preferente pitiusa, tras vencer con claridad en Santa Eulària a la Peña Deportiva por un resultado de 1-3 en el partido de vuelta de la final del ‘play-off’ de ascenso a Tercera, en el que se ha impuesto en el global de la eliminatoria por un rotundo tanteo a favor de 6-1. Así las cosas, por primera vez en la historia el municipio de Sant Joan festejó las mieles de un ascenso y puede ya presumir con orgullo de contar con un equipo en la Tercera División, lo que supone un antes y un después en el plano deportivo para la localidad del norte de la isla de Ibiza, que la próxima campaña tendrá la ocasión de disfrutar a lo grande de lo que es una competición frente a rivales de toda la geografía de Balears.

La fiesta naranja se inicia pronto

Con la ventaja del 3-0 logrado en la ida, la fiesta del ascenso para los aficionados naranjas en las gradas del municipal santaeulaliense comenzó muy pronto, ya que, en el minuto 22, Bilal, con una excelente acción personal en la que se marchó en solitario hasta la portería local, encarriló aún más el ascenso frente a la Peña B, al anotar con brillantez el 0-1 para los de Sant Miquel.

El estallido de felicidad para los seguidores del conjunto entrenado por Mario Ormaechea aumentó tan solo doce minutos después, puesto que, en el minuto 34, Dani Reales amplió la ventaja para la Penya Independent (0-2) con un colocado y certero remate en el interior del área peñista.

Si el ascenso a Tercera lo tenía prácticamente ya en la mano, la Penya Independent se aferró aún más a él al quedarse en superioridad numérica, poco antes del descanso, por la expulsión con roja directa del central peñista Álvaro, que le puso las cosas todavía mucho más difícil a los locales a la hora de soñar con una posible remontada.

En la segunda mitad el filial peñista que dirige Christian Carranza logró acortar distancias, en el minuto 70, con un penalti que transformó Antonio (1-2), aunque Reyes, en el 84, sentenció el marcador y certificó el histórico ascenso de la Penya Independent al transformar el definitivo 1-3, con el que dio rienda suelta a su alegría con una desbocada carrera hacia las gradas donde se ubicaba su hinchada para fundirse en su celebración en un abrazo de absoluta felicidad junto a sus compañeros y aficionados.

Mario Ormaechea:«El año que viene no voy a seguir»

Mario Ormaechea, técnico de la Penya Independent, que ayer aseguró que da por cerrada su etapa en el banquillo naranja, se mostró inmensamente feliz y muy satisfecho por haber logrado el objetivo de subir al equipo de Sant Miquel.

«Hemos sido infinitamente superiores y mis jugadores se merecen este ascenso porque han hecho un gran trabajo. Creo que este ascenso es indiscutible. Estoy muy contento por el éxito del club y por los aficionados de Sant Joan», señaló Ormaechea, antes de afirmar: «El año que viene seguramente no voy a seguir. Quiero descansar y no me apetece ir a los campos de Tercera. Esto ha sido un reto que me propusieron y lo hemos conseguido».