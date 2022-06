La Peña Deportiva ha hecho oficial este mediodía el fichaje de Abel Cortina para la próxima temporada en Segunda RFEF, tal y como ha avanzado Diario de Ibiza en su edición digital.

Abel Cortina, de 20 años, es un mediocentro formado en las canteras de la Gramanet y del Cerdanyola del Vallès que llega procedente del Vilafranca de Tercera División, donde ha disputado 29 partidos, 11 de ellos como titular. Antes militó en el CF Badalona de Segunda RFEF tras acabar allí su etapa como juvenil en la Liga Nacional.

“He decidido venir a la Peña porque es un club con una gran proyección para mi futuro. Cuando recibí la propuesta no lo dudé. Sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar y he decidido aprovecharla. Aquí sé que encontraré nuevos retos y estoy deseando poder cumplir las expectativas”, ha comentado el nuevo centrocampista para la página web de la entidad de la Villa del Río.

Cortina firma para una temporada y se incorporará a la disciplina del primer equipo a mediados de julio.

La llegada a la Peña del organizador barcelonés se suma a las incorporaciones del central Albert Estellés, el delantero Álvaro Barrero y los centrocampistas Marc Fraile y Jofre Cherta.