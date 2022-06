Ferrán, jugador de la Peña B: «Estamos convencidos de que vamos a remontar»

La Peña Deportiva B tendrá este domingo la difícil misión de remontar el 3-0 que recibió en contra en Sant Miquel, en el partido de ida de la final por el ascenso a Tercera División frente a la Penya Independent. En ese encuentro, el filial peñista retrató su falta de madurez en este tipo de citas pero también sufrió casi todas las penalidades que se pueden dar en un partido de fútbol: una expulsión tempranera y otras en el descuento de dos futbolistas clave en el equipo de Cristian Carranza como Adrián Luna y Álex Vera, el penalti fallado y el percance que obligó al extremo Ferrán Muñoz a abandonar el encuentro en la primera parte.

El atacante ibicenco de 21 años, que se recupera del fuerte balonazo que recibió en el ojo, explicó ayer a Diario de Ibiza las sensaciones de una plantilla que sigue confiando en sus posibilidades de ascenso.

«En la ida nos pasó todo lo malo que nos podía pasar. Espero que el karma nos lo devuelva», señaló. El ‘7’ de la Peña B, que cumple su cuarta temporada en el club de Santa Eulària, se marchó de Sant Miquel «llorando» por perderse el encuentro «y con mucha impotencia» por un resultado final que «achaca», en gran medida, al colegiado Eric Juan Moreno. «El árbitro se cargó la eliminatoria. No puede expulsar a Luna porque no hizo nada, el árbitro tiene que saber que está en la final del play-off, que hay nervios y que se habla fuera de tono. No gestionó bien el partido», lamentó.

Aún así, Ferrán Muñoz se muestra optimista y confía en el «talento» del que considera «el equipo que mejor juega al fútbol de la Liga». «Sabemos de nuestras posibilidades, tenemos que jugar nuestras cartas y estamos convencidos de que vamos a conseguir la remontada. Tenemos que salir con personalidad y confiar. Cuando perdamos la fe perderemos la eliminatoria», aseguró el futbolista ibicenco, que espera llegar a la cita del domingo tras el gran susto sufrido en el ojo. «Me llevaron a Vilás y al principio veía sangre y luego, borroso. No veía al día siguiente del partido. A ver si mejoro y puedo jugar», revivió el jugador.

Por último, Ferrán lanza un mensaje de calma tras el bochornoso espectáculo del pasado domingo, con 18 tarjetas, dos expulsiones y una tangana al final en vestuarios, como relató este diario.

«Tenemos que dar ejemplo a los niños porque el fútbol no es una guerra, es un arte. Tenemos mucho talento para remontar y lo vamos a conseguir, pero si no puede ser tenemos que ser un ejemplo para los chavales», concluyó con acierto el futbolista que deberá liderar, junto a otros como Álex Sánchez, la remontada en el Municipal de Santa Eulària, el próximo domingo a las 12 de la mañana.